El Elche cumplió con la historia... y con Montilivi

Había motivos para creer y para dudar en la permanencia del Elche jugándose en la última jornada a domicilio. Entre los segundos estaba la floja temporada a domicilio de los franjiverdes, el peor equipo de la élite como visitante. Entre los primeros, la historia... y Montilivi.

El Elche no había descendido nunca en Primera División jugándosela en la última jornada. En cinco ocasiones previas había llegado en tal situación, todas disputando como local ese encuentro decisivo, eso sí; y siempre había salido victorioso: 1961, 1970, 1974, 1976 y 2021.

Girona FC - Elche CF, en imágenes / LOF

Ahora, añade una sexta fecha. Y esta vez con el condicionante extra de que, aunque dependía de sí mismo (le valía el empate y el resto de resultado hizo que incluso se hubiese salvado perdiendo en Girona), lo logró a domicilio, con un 1-1 que pasará a la historia de la centenaria entidad franjiverde.

El conjunto dirigido por Eder Sarabia supo manejar bien los nervios de la situación, sin cometer errores de peso ni conceder excesivas ocasiones claras a un Girona al que se vio con las piernas más pesadas por la situación. Los catalanes terminaron fatal la temporada y acabaron con la condena del descenso, junto a Mallorca y Oviedo.

De este modo, el Elche ya suma seis de seis en cuanto a permanencias en Primera División con ese condicionante extra de jugársela en la fecha definitiva de la competición. Y el lugar en el que lo hizo, Montilivi, pasa a convertirse, si no lo era ya, en lugar de peregrinación franjiverde.

Alegría en Girona

Allí, hace casi seis años, la "era Bragarnik" vivió su primera gran alegría, con el ascenso a Primera División conseguido en agosto de 2020, en plena pandemia, tras imponerse al Girona en la final del "play-off", con el legendario gol de Pere Milla en el último suspiro.

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Los jugadores del Elche celebran la salvación frente a los aficionados desplazados hasta Girona. / EDDY KELELE / LOF

Ahora, el Elche añade un nuevo hito de su historia en el mismo lugar, al celebrar una sufrida permanencia, tras una temporada de altibajos, en la que los de Sarabia supieron reponerse a su mala racha en la zona central de la misma para acabar celebrando el objetivo... en un lugar más que especial.