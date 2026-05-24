Elche CF
Héctor Fort inicia las despedidas del Elche: "Me habéis hecho uno más de la franja"
El lateral cedido por el Barça ha sido el primero en dirigirse a la afición antes de partir
Nunca te enamores de un jugador cedido dicen. Pese a un inicio complicado, la afición del Elche quedó prendada por el fútbol de Héctor Fort antes de concluir el 2025. Con la temporada ya finalizada, es momento de separar caminos: "Estoy infinitamente agradecido por el año que he vivido aquí".
Los primeros pasos del barcelonés con la franja no fueron fáciles. En su debut, contra el Sevilla, cometió un error que permitió que el conjunto hispalense empatara. Sin embargo, esto no terminó condicionando su estancia en la ciudad. "Cuando puse rumbo a Elche, tenía dudas y miedos sobre como encajaría, pero desde el primer momento me di cuenta que este club iba a ser mi hogar", comenzaba la publicación de Fort en Instagram.
Con ese cariño, el lateral creció en importancia y soltura, lo que le hizo crear goles como el que marcó contra el Rayo Vallecano. "Me acogisteis desde el primer día, me tendisteis la mano y me habéis hecho uno más de la franja verde", continuaba Fort.
Precisamente tras marcar ante el conjunto bucanero, Fort chocó con un rival y se luxó el hombro. "Las lesiones que me han impedido estar al 100% cuando el equipo más lo necesitaba me han hecho valoraros y disfrutaros aún más", escribe el jugador.
En su temporada como franjiverde, los tres meses de baja han limitado su presencia a menos de 500 minutos. Aun así, en los últimos partidos y con la salvación en juego, Fort volvió a aparecer entre los elegidos por Sarabia, aportando desde el banquillo para certificar la permanencia en Girona.
"Me voy orgulloso, feliz y lleno de aprendizajes que, sin duda, me han hecho mejor futbolista. Muchas gracias y ¡mucho Elche!", concluía el comunicado del lateral.
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