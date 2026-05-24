"Os hemos hecho sufrir, pero estaba todo en buenas manos": así ha celebrado el Elche la salvación.

El Elche empata a uno en Girona y con ello logra la salvación. Tras una segunda vuelta dura que les hizo caer desde puestos europeos a posiciones de descenso, el equipo franjiverde por fin se libera de la carga de conseguir el objetivo. "Va por todos. Los familiares y los aficionados se lo merecen", declaró Pedro Bigas ante el micrófono de DAZN al acabar el partido.

Entre gritos de rabia contenida y un altavoz con "La morocha" a todo volumen, el capitán del Elche atendió a Alberto Edjogo para expresar como se sentía el equipo. "Es un alivio. Tanto trabajo, venimos a un campo complicadísimo y ha sido una barbaridad. Va por todos, los familiares, los aficionados, se lo merecen", afirmó el central mallorquín. "La clave ha sido creer en todos nosotros", añadió.

Para la retransmisión oficial también estuvo disponible el hombre del partido, Álvaro Rodríguez. El delantero uruguayo lo hizo a pie de campo y visiblemente emocionado. "Estoy muy feliz, amo a este club. Me han dado la oportunidad de desarrollarme y esto es lo mínimo que puedo hacer. Gracias a todas las personas que nos han ayudado a llegar hasta aquí. El Elche está donde se merece estar", afirmó el toro. "Hemos hecho historia, este equipo se lo merece y seguiremos luchando por cumplir más sueños", añadió.

Los últimos en aparecer para las cámaras de la plataforma británica fueron Marc Aguado y Germán Valera. "La primera vuelta fue espectacular, entramos en una fase negativa que nos hizo dejar de confiar en nosotros, pero con esfuerzo y el respaldo de toda nuestra gente lo hemos hecho", afirmó el mediocentro. "Lo mejor que tenemos es el grupo que siempre hemos estado juntos confiando. Sabíamos que teníamos que ir todos a una y que íbamos a sufrir", agregó el extremo.

Quién optó por la vía rápida fue Matías Dituro. El guardameta franjiverde se dirigió directamente a la afición a través de las redes del club: "Franjiverdes, ¿cómo están? Lo hemos hecho otra vez, con mucho sufrimiento, mucho esfuerzo, con nuestra gente acá. Lo conseguimos. Vamos carajo. Lo hicimos a lo Elche".

Víctor Chust también decidió dirigirse a los franjiverdes a través de X: "Afición, os hemos hecho sufrir, pero estaba todo tranquilo y en buenas manos. Ahora a disfrutar, ¡vamos!".

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El que mejor lo resumió fue Eder Sarabia. El entrenador bilbaíno utilizó su cuenta personal para definir la situación poco después de finalizar el encuentro. "Elche es una palabra muy seria", publicó el técnico.