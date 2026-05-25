Los 43 puntos del Elche: un récord... con asterisco

El Elche ha terminado la temporada 2025-2026 con 43 puntos, que le han valido para obtener la permanencia en la élite y ganarse el derecho al menos a otro año más entre los mejores de España. Una cifra de puntos, redondeada con el empate en Girona, que pasa a ser la más alta en Primera División de la historia del club. Un récord, eso sí, con asterisco. Y explicación.

Los 43 puntos de esta campaña superan, en número, los 42 de la 2021-2022, que hasta la fecha era la puntuación más alta alcanzada por el Elche en la élite. Sin embargo, hay que tener en cuenta diversos factores históricos para colocar en su justa medida los logros actuales con los del pasado, ya que ni las ligas españolas han contado siempre con 20 equipos ni las victorias han valido tres puntos en todo momento.

Los jugadores del Elche se felicitan tras la consecución de la permanencia. / EDDY KELELE / LOF

Por este motivo, la actual temporada franjiverde quedaría bastante lejos de las mejores de la historia del club. En Primera, el Elche ha participado en ligas de 16, 18 y 20 equipos. Y también lo ha hecho, factor clave, en temporadas en las que las victorias valían dos puntos y no tres. De hecho, en estas circunstancias vivió su etapa dorada, la de la década de los sesenta e inicios de los setenta, en la que permaneció de manera permanente durante doce cursos en la élite nacional.

Los 43 puntos de la 2025-2026 suponen, con las condiciones actuales, haber sumado 1,13 puntos por partido. Si hacemos un ejercicio de equilibrar todas las ligas de Primera División en las que ha participado el Elche a lo largo de su historia, el curso actual tendría a 12 por delante y otros dos que igualan el mencionado promedio.

Las mejores temporadas del Elche

La mejor temporada en la historia del Elche, en liga, fue la 1963-1964, en la que los franjiverdes terminaron quintos, con 33 puntos sumados en 30 jornadas. Extrapolando a tres puntos por victoria, aquella escuadra hubiese sumado 46 puntos. Tres más que la actual... en ocho partidos menos. Ese promedio de puntos por partido hubiese quedado en 1,53. Bastante por encima del meritorio 1,13 de los hombres dirigidos por Eder Sarabia.

La campaña siguiente, la 1964-1965, se quedó cerca de la anterior, pese a descender tres posiciones en la clasificación final, hasta el octavo puesto. Aquel Elche ganó 14 partidos (de 30), lo que le penalizó bastante en puntuación con respecto a lo que hubiese sumado actualmente, ya que pasaría de los 33 puntos que contabilizó hasta 45, promediando 1,5 por encuentro.

En las temporadas 1959-1960 (la primera del Elche en la élite), 1961-1962, 1962-1963, 1965-1966, 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1973-1974 y 1976-1977 también se hubiese mejorado, con valor de tres puntos el triunfo, el promedio de puntuación del presente curso; mientras que en la 1960-1961 y en la 1969-1970 se hubiese igualado.

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En las antípodas de estos números, al frente de las peores actuaciones del Elche en su historia en Primera sigue estando la nefasta 1988-1989, en la que los ilicitanos solo hicieron 15 puntos, que hubiesen sido 19 en la actualidad, con un promedio de 0,39 por partido; seguida por la 2022-2023, última presencia en la máxima categoría de los franjiverdes y un recuerdo que mejora ampliamente la permanencia actual, muy meritoria y de récord... aunque con su necesaria explicación y reconocimiento a quienes hicieron historia en su momento con la franja verde en el pecho.