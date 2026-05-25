Febas quiere concretar su futuro en el Elche en dos semanas

Termina la temporada y el fútbol sigue su ritmo, aunque la siguiente liga no empiece hasta dentro de casi tres meses. Y el Elche, tras celebrar la permanencia en Primera División, inicia un nuevo proceso de confección de plantilla en el que, con algún fichaje ya cerrado desde hace meses, como el del delantero argentino Abiel Osorio, la principal preocupación pasa por concretar la situación de los futbolistas de la plantilla de la 2025-2026 que puedan valer para la 2026-2027.

Once futbolistas, entre cedidos y en propiedad, terminan su vinculación profesional con el Elche el próximo 30 de junio. La entidad maneja varios tipos de caso, aunque uno de ellos, desde hace tiempo, lo hace con sumo cuidado, porque se trata de un futbolista capital en los planes de Eder Sarabia, con un rendimiento excepcional en las dos últimas temporadas... pero que por edad y economía no ha terminado de encontrarse, en las negociaciones, con los dirigentes del club club ilicitano, encabezados por Christian Bragarnik.

Se trata de Aleix Febas, que desde el pasado 1 de enero es libre para negociar con el club que le quiera contratar a partir del 1 de julio. De momento, su entorno niega que haya llegado a un acuerdo con nadie, pese a que hay equipos, como el Celta, la Fiorentina o el Espanyol, que han manifestado su interés por hacerse con los servicios del ilerdense. Y, en todos esos casos, que no son los únicos, las ofertas económicas son más jugosas que las presentadas, hasta la fecha, por el Elche durante el transcurso de la temporada.

El catalán siempre ha mantenido en su mensaje, tanto públicamente como en privado, que está encantado en Elche y en el Elche. En el club franjiverde ha encontrado un lugar en el que se siente importante y ha podido explotar su mejor versión, la que se vio con cuentagotas desde que salió de la cantera del Real Madrid en Mallorca, Albacete, Zaragoza y Málaga. Sabe que, a sus 30 años, en ningún sitio va a tener un rol tan claro y definido como el que actualmente maneja a las órdenes de Sarabia, que seguiría siendo su director de orquesta en caso de continuar en la ciudad de las palmeras. Irse del Elche a empezar desde cero, o casi, también sería un riesgo.

Negociación abierta

La negociación entre ambas partes está abierta y será importante el manejo de los tiempos para acercarse... o alejarse de manera definitiva. Febas quiere cerrar cuanto antes su próximo contrato, que sabe que será el más importante de su carrera profesional. Se ha dado un plazo de dos semanas, hasta la primera mitad del mes de junio, para aceptar la oferta que considere oportuna, sea la del Elche o la de otro equipo.

Pese a que queda un largo verano por delante y a que, Mundial mediante, los clubes de fútbol europeos no regresarán al trabajo hasta julio, el actual mediocentro del Elche desea tener atado su futuro y el de su familia cuanto antes, para evitar incertidumbres de última hora ni prisas a la hora de mudarse a otro hogar, en caso de que esto acabe ocurriendo. Un condicionante que deberá manejar con todos los aspirantes a contratarle... y con el candidato a retenerle.

Si algo caracteriza a Bragarnik es la tranquilidad a la hora de afrontar las negociaciones. Hay que ver si en el caso de Febas, con otros equipos rondando al ilerdense, el propietario franjiverde varía su hoja de ruta habitual. El entorno del futbolista entiende que su rendimiento en el Elche lo merece: 117 partidos en tres temporadas, un ascenso, una permanencia siendo totalmente indiscutible, el futbolista de Primera División que más faltas recibe...

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Febas posa junto a un balón en el centro del campo del Martínez Valero / Matías Segarra

Números que dan fuerza a Febas en la negociación con el Elche, aunque no le aseguran nada. El club no tiene previsto salirse, al menos demasiado, del plan económico marcado para confeccionar su plantilla. El acuerdo debería llegar (o no) más pronto que tarde. En dos semanas, si el deseo del jugador se cumple.