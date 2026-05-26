Elche CF
La maldición de la segunda equipación del Elche
El conjunto de Eder Sarabia no ha ganado ningún partido vistiendo la elástica negra
El 11 de julio de 2025, el Elche presentaba su segunda equipación para esta temporada bajo el lema "Hecha para momentos importantes". La camiseta, negra con finas líneas blancas y verdes, estuvo presente en la celebración de la permanencia en Girona. Sin embargo, lo que no ha podido conseguir en toda la temporada es una victoria.
La puesta de largo de la casaca visitante fue en el Sánchez Pizjuán, en la jornada cuatro. El Elche lo tenía de cara para ganar su primer partido fuera de casa, pero un error de Héctor Fort dejaba el partido en empate. Sin saberlo, esto sería un presagio del futuro con esos colores.
Lejos del Martínez Valero, el equipo de Sarabia ha tenido un año complicado en liga. La única victoria llegó a finales de abril en Oviedo, pero el Elche vistió la primera equipación. Si a esto se le añaden los partidos de Copa del Rey, que en ninguna ronda se jugaron en el feudo ilicitano, la suerte es la misma.
Además del Carlos Tartiere, la competición copera trajo consigo tres victorias como visitantes. Contra Los Garres y Eibar, el conjunto franjiverde avanzó de ronda vistiendo de blanco, mientras que contra el Quintanar del Rey vencieron de azul y rojo.
Pese a ser la segunda equipación, es llamativo que solo ha sido utilizada en ocho partidos oficiales. Los números son meridianos: cinco derrotas y tres empates. Los únicos tres equipos que han permitido al Elche puntuar de negro han sido el Sevilla, el Valencia y el Girona. Los que sí se han aprovechado han sido Alavés, Real Sociedad, Real Madrid, Rayo Vallecano y Celta.
Si los resultados son malos, los números en las porterías son peores. Las ocho jornadas dejan un balance de 18 goles en contra, más de dos por encuentro, y ocho tantos a favor. La historia de esta temporada dice, por tanto, que enfundarse la elástica negra implica terminar los encuentros perdiendo siempre por 1-2.
Todo sea dicho, la camiseta garantiza diversión para el aficionado neutral. El Elche solo se ha quedado sin marcar en uno de los partidos. Esta fue la derrota por 1-0 en Vallecas. Por el lado negativo, el conjunto de Eder Sarabia ha encajado en absolutamente todos los encuentros en que vestían de luto.
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