Las notas del Elche en la temporada 2025-2026

El Elche ha culminado una temporada 2025-2026 en la que ha conseguido el objetivo de la permanencia en Primera División. Estas son nuestras puntuaciones de final de curso, uno a uno, de los futbolistas franjiverdes.

7 Matías Dituro, Portero Consistente No bajó los brazos ni cuando el Elche fichó a Iñaki Peña, ni cuando Sarabia empezó a rotar en la portería pese al buen inicio de temporada ni cuando le sentó en el banquillo. Siguió trabajando y recuperó la titularidad en el momento clave del curso. Bien en el desplazamiento, conectando con Álvaro Rodríguez, y destacado en paradas importantes. Además, un referente en el vestuario.

4,5 Iñaki Peña, Portero Superado Perdió la batalla de la portería con Dituro, pese a llegar como petición expresa de Sarabia y con el pedigrí de proceder del Barça. Tras quitarle el '1' al argentino, acabó viendo desde el banquillo el último tercio de campeonato.

s.c. Alejandro Iturbe Encabo, Portero Inédito Llegó como tercer portero y a ese rol ha quedado reducida su temporada, sin minutos en liga ni en Copa.

8,5 David Affengruber, Defensa Mundial El mejor jugador del Elche en la temporada 2025-2026. Excepto durante un bache, que coincidió con el bajón general del equipo, estuvo siempre entre el notable y el sobresaliente. Deja muchos días para el recuerdo, pero sobre todo el del Atlético, con gol, asistencia y penalti forzado. Su rendimiento le ha valido la convocatoria para el Mundial con Austria y posiblemente un importante traspaso en verano.

7,5 Pedro Bigas, Defensa Capitán Dirigió el vestuario y la defensa del Elche, con un rendimiento sensacional, especialmente hasta que el equipo entró en crisis de resultados. Penalizado en un par de acciones polémicas (Athletic y Rayo), luego no recuperó ese nivel tan bueno, aunque siempre dentro de una línea correcta.

6 Víctor Chust García, Defensa Afianzado Con el paso del tiempo se fue afianzando como tercer central del equipo, fortaleciendo la idea de Sarabia de jugar con línea de tres atrás. Cuando físicamente se le vio bien estuvo a un nivel altísimo. Se acabó adueñando de las acciones a balón parado y marcó un golazo vital contra el Getafe.

5 Léo Petrót, Defensa Cumplidor Con alguna sombra y alguna luz, su rendimiento general fue correcto, tanto en el centro de la zaga como en el lateral. Al final tuvo el lunar de su expulsión, evitable, el día del Betis.

4,5 John Chetauya Nwankwo Donald, Defensa Esforzado Su esfuerzo no se discute ni un ápice. Su nivel para Primera, y para las labores que le exigía Sarabia en muchas ocasiones, sí. Señalado en varias ocasiones, nunca bajó los brazos.

4 Bambo Diaby, Defensa Sin hueco Se marchó al Granada en el mercado invernal por la escasez de oportunidad. La idea de Sarabia de ponerlo como carrilero contra el Sevilla le sepultó. El club le dio salida sin fichar otro central.

5,5 Héctor Fort, Defensa Lesionado Cayó lesionado en el hombro en diciembre justo cuando estaba empezando a demostrar el motivo de su fichaje. Y luego poco ha podido ayudar, con una recuperación más lenta de lo deseado.

5 Aboubacar Sangare Traoré, Defensa Futuro Si continúa en el Elche puede ser una perla a tener muy en cuenta. Llegó en una situación adversa, teniendo que ocupar la plaza de Núñez y con el equipo en mala racha. Cuando jugó no desentonó, aunque evidentemente tiene mucho que mejorar.

7 Álvaro Núñez, Defensa A medias Su triste salida, por todo lo que la rodeó, agrió un rendimiento descomunal, dadas las expectativas que generó su llegada en Segunda. Hombre clave en el esquema de Sarabia por su polivalencia, el hueco que dejó quedó sin rellenar.

6 José Antonio Morente Oliva, Centrocampista Justificado Su regreso en invierno generó dudas... que el propio futbolista se ha encargado de ir despejando. Mantiene sus virtudes del pasado, algo reducidas por el paso del año en velocidad y desequilibrio, y ha añadido un punto de madurez que han ayudado en el tramo final a conseguir la salvación.

5 José Antonio Ferrández Pomares, Centrocampista Esporádico Por edad ha ido perdiendo importancia en los esquemas de Sarabia, aunque en ciertos partidos ha demostrado que todavía está para desequilibrar y centrar, aunque sea en tramos cortos. Si se va, lo hará como leyenda del club.

7,5 Germán Valera, Centrocampista Incombustible No ha parado de correr desde la jornada 1 hasta la 38. Con evidentes problemas defensivos, se ha ido acoplando a la posición de carrilero, a marchas forzadas. Un puñal por su banda, peligroso en ataque y comprometido atrás.

5 Adrià Giner Pedrosa, Defensa Desplazado Se esperaba más de él tras su fichaje, pero ha quedado claramente relegado por el altísimo rendimiento de Valera en su posición. Su rol ha sido de revulsivo en las segundas partes. Para el recuerdo quedará su gol en Pamplona en el descuento.

8 Aleix Febas, Centrocampista Referencia El ancla del equipo, igual que el año del ascenso, pero con el evidente salto de categoría que supone jugar en Primera. Con mucha confianza en su conducción y visión de juego, ha sido el principal referente franjiverde a la hora de construir y romper líneas. Implicado, pese a terminar contrato.

7 Marc Aguado Pallarés, Centrocampista Fiable Cumplió con su papel a la perfección, el de ese mediocentro silencioso al que echas de menos cuando no está o no tiene su mejor día. Año de rendimiento para él y de demostrar que puede competir con los mejores en la medular.

5,5 Martim Neto, Centrocampista Intermitente Como buen jugón, se le nota cuando tiene más o menos confianza para mostrar su fútbol. Alternó momentos de brillantez con otros de irregularidad, saliendo incluso del equipo pese a las bajas en su zona.

5,5 Gonzalo Villar del Fraile, Centrocampista Motivado Regresó a la disciplina franjiverde en febrero y le costó entrar en la rotación, pero cuando lo hizo, en las últimas jornadas, ofreció nivel de garantías para jugar en Primera. Un diez en motivación y compromiso.

6 Rodrigo Mendoza, Centrocampista Lucrativo Empezó jugando y renovado tras haber pasado al ostracismo en el tramo final del curso anterior. Su relación con Sarabia, del altibajos, le devolvió a un segundo plano antes de ser vendido al Atlético por una cifra millonaria, lo que le da un plus a su temporada. Dejó la sensación de haber podido ofrecer más antes de irse.

4 Federico Redondo Solari, Centrocampista Decepción Fichaje con lustre, sobre todo por el apellido familiar. Solo brilló ante rivales inferiores en Copa. No tuvo ni la más mínima oportunidad de competir con los otros mediocentros del equipo.

5 Grady Diangana, Centrocampista Reubicado Llegó como extremo y acabó jugando casi siempre por dentro, desde el día de su debut en el amistoso de Murcia. Bastante lastrado por las lesiones. Ante el Getafe, en la penúltima jornada, mejoró su nivel.

5 Lucas Cepeda, Centrocampista Desorientado Era, posiblemente, el fichaje invernal del que más se esperaba. Lució poco, pese a marcar un importante gol contra el Valencia. Luego desapareció de los planes de Sarabia, tras su convocatoria con la selección chilena.

4 Yago de Santiago Alonso, Delantero Sin rodaje Sin recuperarse al 100% de la grave lesión de rodilla que sufrió la temporada anterior, acabó pasando por el quirófano para tratar de volver a ver la versión del Yago que encandiló hasta su infortunio.

7 Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero Completo El delantero que más jugó y el que mejor rendimiento ofreció, en goles, asistencias y aportación al equipo en diversas tareas. Marcó ante los grandes e hizo el tanto que dio tranquilidad en Girona. Comprometido con el club. Con algo más de acierto hubiera sido el pichichi del equipo.

6 André da Silva, Delantero Pichichi Acabó siendo el máximo goleador franjiverde y, posiblemente, el delantero que más lució cuando el estilo de Sarabia funcionó en juego y resultados. Diez goles, incluido un doblete clave al Atlético.

5 Rafael Mir, Delantero Polémico Llegó como primer delantero... y acabó como tercero, sin minutos en los partidos decisivos por una lesión en los isquios. Comenzó como un tiro y luego fue muy irregular. Marcado por lo extradeportivo: su juicio por presunta agresión sexual y su rifirrafe con El Hilali el día del Espanyol.

5 Adam Boayar, Delantero Chilena Su temporada quedará marcada por el golazo de chilena que marcó contra el Levante, aunque no sirvió para sumar puntos. Lesionado en el tramo final.

s.c. Ali Houary, Centrocampista Cedido Alternó filial y primer equipo durante el primer tramo del curso y después se marchó cedido a Segunda División. Apareció más en Copa que en liga.

s.c. Mourad Daoudi El Ghezouani, Delantero Traspasado Pese a ser el máximo goleador en el ascenso, no contó para esta campaña y fue vendido al fútbol mexicano. Tuvo una emotiva despedida en el Martínez Valero.

s.c. Jairo Izquierdo González, Defensa Fugaz El carrilero izquierdo no continuó en el equipo tras el ascenso, aunque el hecho de salir en las últimas horas de mercado le permitió jugar contra el Betis en la primera jornada.