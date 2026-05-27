Eder Sarabia se va del Elche: "En este momento necesito atender otras cuestiones de mi vida"

Sorpresa en el Martínez Valero. Eder Sarabia, al que le restaba un año más de contrato, ha anunciado este miércoles que no seguirá siendo el entrenador del Elche la próxima temporada, tras dos cursos en los que ha conseguido el ascenso a Primera y la permanencia en la máxima categoría.

El técnico vasco ha alegado motivos personales para tomarse un respiro, asegurando que no va a entrenar en los próximos meses, que dedicará a atender a su familia y a seguir preparándose como entrenador, sin ponerse una fecha de regreso. La comparecencia ante los medios la inició Pedro Schinocca, director general, franjiverde, que calificó la decisión de Sarabia como "inesperada".

Sarabia meditó la decisión junto a su mujer el domingo y la trasladó a Christian Bragarnik, que no pudo estar presente en la despedida al estar de viaje, y el resto de la cúpula franjiverde. La situación contractual va a quedar resulta de manera rápida, por el buen entendimiento entre ambas partes y el club ilicitano ya busca un sustituto para su banquillo.

Despedida de Eder Sarabia

"Comunicamos al club la decisión de no continuar. Entiendo que podemos dejar tristes a muchas personas que se han ilusionado tras vivir dos años maravillosos y estén decepcionados. Mi objetivo es que comprendan los motivos", comenzó Sarabia su rueda de prensa de despedida.

"Ha pasado todo lo que visualizamos desde aquella primera conversación con Bragarnik. Agradecimiento eterno a todas las personas que nos hemos encontrado y nos han apoyado en momentos difíciles, dejándonos trabajar. Vinimos con un sueño, hemos conseguido subir a Primera y la permanencia, llenar el estadio con aficionados que se sienten orgullosos de su equipo...", agregó Sarabia.

"Nos sentimos ilicitanos, seguramente nos quedemos a vivir aquí (se emociona). Marc Bernaus, el hermano de mi mujer, me avisó que era una afición que a poco que le des van a estar contigo a muerte. Por eso nos hemos dejado la vida en estas dos temporadas por conseguir los objetivos", apuntó el técnico vasco, en su primer momento emotivo de la comparecencia.

No va a entrenar ahora

"Es un momento de parar. No vamos a entrenar, nos vamos a tomar unos meses para descomprimir un poco, prepararnos y mejorar como entrenador. Esta profesión te desgasta mucho físicamente y deteriora relaciones. Es una decisión que tomé el domingo con mi mujer".

Decisión difícil de entender

"Entiendo que sea difícil de entender y que la gente se sienta defraudada o triste. En este momento vital toca atender a otras cosas. Somos seres humanos y en este momento necesito atender otras cosas que para mí son fundamentales en mi vida".

"La decisión es nuestra, la planificación deportiva del Elche no tiene nada que ver. Y estoy bien, lo quiero aclarar. Entiendo que ahora mismo tengo que tomar esta decisión".

Mensaje a la afición

"Mi agradecimiento eterno. Han sido fundamentales, en casa y en los viajes. Llevamos el Elche muy dentro. Hemos sido felices y no tengo palabras para mostrar tanto agradecimiento por el cariño que hemos sentido cada día".

No entrenar

"No nos ponemos una fecha. La idea es unos meses, pero sin ponernos ninguna presión para la vuelta. Quiero ser mejor padre, mejor hijo, mejor entrenador... y disfrutar de esas cosas".

Conversación con el club

"Lo resolvimos en cinco minutos. Siempre nos hemos sentido respaldados, tranquilos y reforzados. Lo entendieron bien. Evidentemente, no era lo que ellos querían y les ha sorprendido, pero antes que nada somos personas. Le deseo lo mejor al Elche y ojalá el siguiente entrenador que venga consiga que no os acordéis de nosotros".

El vestuario

"Con el único que he hablado de la plantilla es con Pedro Bigas, con el que tengo una relación especial. Ahora he visto a Dituro. Hablaré con todos para despedirme. Ha sido muy bonito. He visto el vídeo del banquillo en el último partido y se me ponen los pelos de punta. El otro día la gente acabó llorando antes de salir al campo. Quiero organizar una barbacoa en junio con los que estén por aquí y hablar de todo, de la vida".

Sarabia llega al estadio Martínez Valero para su rueda de prensa de despedida / Alex Domínguez

Su mejor momento

"El Elche ha jugado muy bien, aunque los entrenadores somos importantes, por los futbolistas. En Andorra igual eramos muy estrictos y limitábamos más al jugador y aquí han sido muchos momentos: Oviedo, Las Palmas en Copa, el Rayo esta temporada... Girona, el Madrid, el Barça, que creo que es el único que nos ha pasado claramente por encima pero les exigimos una barbaridad... Principalmente me quedo con momentos en nuestro estadio, donde hemos vivido tardes mágicas. Era mi sueño y lo he conseguido".

El Elche en el corazón

"Estaba pensando cómo explicárselo a mi hija, que es muy pequeña. Me acuerdo cuando mi aita (padre) nos trasladó la decisión de que no iba a seguir jugando en el Athletic... Ella seguro que va a querer seguir jugando al fútbol y ponerse la camiseta del Elche. Lo vamos a llevar dentro siempre porque estamos tremendamente agradecidos. Hemos sido unos privilegiados. Cuando sean mayores seguro que vuelven aquí a conectar con lo que vivimos y serán aficionados de este club".

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¿Adiós o hasta luego?

"Sé que tengo la puerta abierta en este club, pero ojalá que el entrenador que venga lo haga mejor todavía y seguir haciendo historia".