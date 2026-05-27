Febas no renueva con el Elche: "Es momento de buscar otros retos"

Día de despedidas y emociones en el Martínez Valero. Tras la despedida de Sarabia le llegó el turno a Aleix Febas, que anunció que no renovará el contrato que expira el próximo 30 de junio y pondrá fin a tres temporadas en el Elche.

"He tomado la decisión de salir del Elche y no renovar. El martes estuvimos hablando con Bragarnik y Schinocca hablando de poder seguir, pero creo que es momento de buscar otros retos y vivir experiencias que aquí, de momento, no podría vivir", comenzó Febas, muy emocionado, con voz entrecortada, reconociendo que el club ilicitano ha hecho todo lo posible para que siga.

"Siento que les fallo tanto a ellos como a mucha gente, espero que algún día (rompe a llorar)... se me pueda entender y lo acepten", continuó el centrocampista catalán, que no quiso desvelar el club por el que fichará, aunque todo apunta a que será el Celta, que disputará competición europea el próximo curso.

Febas descartó que sus motivos para cambiar de aires sean económicos: "Tenía ofertas muy altas de otros países. Siempre he antepuesto lo deportivo a lo económico". El hasta ahora futbolista del Elche quiso tener un agradecimiento especial hacia la afición, recordando el cariño que le han mostrado en estas tres temporadas en las que ha militado como franjiverde.

Emocionado y agradecido

"Me acuerdo del primer día que vine, del momento en que salí a calentar y el campo coreó mi nombre, se me quedó grabado... y lo mejor que me puedo llevar de Elche es que mi hijo sea de aquí. Y estos dos últimos años, que han sido espectaculares", recordó Febas.

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"Toda mi carrera he estado decepcionado conmigo mismo porque pensaba que podía ser más de lo que estaba haciendo y el Elche me ha hecho hacer las paces y quedarme completamente pleno. No hay mejor descripción que esa. Después de lo que he hecho aquí me doy por satisfecho con mi carrera deportiva, pase lo que pase a partir de ahora", confesó el ilerdense.