Estos han sido los mejores goles en Primera de la temporada... con el Elche de protagonista

La liga en Primera División ha echado el telón... y el aficionado empieza a echarla de menos. Para ello, es tiempo de rankings, recordando lo mejor de una temporada que, en clave franjiverde, ha dejado la permanencia del Elche en la élite nacional... y varios golazos a destacar.

Muchos podrían haber ingresado al top de mejores goles de Primera División, pero la patronal de clubes, en sus cuentas oficiales de redes sociales, ha seleccionado los 20 mejores goles de la 2025-2026, incluyendo a dos del conjunto franjiverde entre los diez primeros.

En la décima posición ha quedado la espectacular chilena de Adam Boayar en el Levante-Elche correspondiente a la jornada 21. El canterano, en el tiempo de descuento, llegó a empatar el duelo, que se acabó perdiendo, con un movimiento magistral que sorprendió a propios y extraños y que a él le sirvió para estrenar su cuenta goleadora en Primera División.

Adam Boayar celebra su primer gol en Primera División junto a Josan Ferrández. / Ana Escobar / LOF

Más arriba, en cuarta plaza, al borde del podio, el capitán Pedro Bigas se ha ubicado como uno de los mejores goles de la temporada gracias al misil directo a la escuadra que abrió la única victoria a domicilio franjiverde en el Oviedo-Elche de la jornada 32. Un golpeo imparable que ha encandilado a los encargados de seleccionar este ranking.

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Por último, el Elche también es protagonista en el mejor gol seleccionado. La primera posición se la ha llevado Arda Guler, gracias al disparo desde su propio campo con el que batió a Dituro en el Real Madrid-Elche de la jornada 28.