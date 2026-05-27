Schinocca trata de calmar la tormenta en el Elche tras las despedidas de Sarabia y Febas

Tras la tempestad, la calma. O, al menos, el intento de que esta llegue. La doble despedida de este miércoles en el Elche, con el anuncio de la sorprendente marcha de Eder Sarabia y la bastante más esperada de Aleix Febas en cuestión de minutos, ha obligado a la entidad ilicitana a mantener la compostura de cara a la imagen de su proyecto.

La cara visible en esta situación ha sido la del director general, Pedro Schinocca, que ha acompañado tanto a Sarabia como a Febas en las dos comparecencias, sentado a su lado. El argentino ha reconocido la sorpresa que causó la decisión del técnico y ha agradecido a los dos profesionales que abandonan la entidad franjiverde su aportación durante el tiempo que han formado parte de la misma.

Mensaje de Schinocca

Schinocca reconoció, durante el anuncio de Sarabia, que es un día "triste porque se cierra una historia exitosa". "Eres un gran entrenador y una gran persona. Queríamos ascender y mantenernos pero apostando por un modelo. Seguro que el tiempo nos volverá a encontrar", dijo el dirigente, que garantizó que el club ya está trabajando en encontrar el nuevo entrenador.

"Tenemos ganas de seguir haciendo grande a este club. El proyecto está sólido y vamos a por más", sentenció Schinocca.

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Pedro Schinocca, director general, y Christian Bragarnik, propietario, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

En la de Febas, el director general del Elche agradeció el comportamiento profesional del jugador hasta el último día, pese a la cantidad de ofertas que ha recibido durante toda la temporada. "Se ha ganado el derecho a decidir y le deseamos muchos éxitos", finalizó.