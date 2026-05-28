Bragarnik inicia su casting de entrenadores para el Elche con un favorito... con contrato

La decisión de Eder Sarabia de no continuar la próxima temporada como entrenador del Elche, debido a motivos personales, obligó a Christian Bragarnik a activar el proceso de selección para elegir a su sustituto de cara a la temporada 2026-2027. Un casting inesperado, pese a que desde los despachos del club franjiverde ya venían detectando el cansancio del que habló el vasco en su despedida.

Bragarnik tendrá que afrontar su octava contratación de un entrenador desde que es propietario del Elche. Habitualmente han sido procesos tomados con calma y reflexión, incluso en mitad de temporadas en las que ha habido destituciones. En esta ocasión el casting podría acelerarse más de lo habitual, ya que la intención en la planta noble del Martínez Valero es que el técnico elegido forme parte de la planificación de la plantilla del curso que viene.

Jorge Almirón, en 2020 y en octubre de 2022; Fran Escribá, en febrero de 2021; Francisco, en diciembre de ese mismo año; Pablo Machín, en el mismo mes de 2022; Sebastián Beccacece, en abril de 2023 y Eder Sarabia, en verano de 2024 son los entrenadores contratados por Bragarnik. Curiosamente, el vasco es el único que podría decir que siguió un proceso habitual, al realizarse en verano, ya que el otro técnico fichado para un inicio de curso fue Almirón, en su primera etapa, que llegó tras el ascenso y con retraso en el inicio del curso, debido a la pandemia.

Perfil continuista

Ahora, el perfil del nuevo entrenador se busca que sea continuista con la idea iniciada con Beccacece y mantenida con Sarabia. Desde el miércoles, al club franjiverde ya han llegado diversos ofrecimientos, que se estudiarán con detalle. El técnico al que se otorgue mando en plaza debe ser fiel al proyecto de Bragarnik, con un juego propositivo y protagonista, aunque como se ha ido comprobando con la evolución del mismo Sarabia, sin renunciar a otras virtudes del fútbol actual.

Se quiere mantener el fortín que ha sido el Martínez Valero durante los dos últimos años... y tratar de mejorar a domicilio, el único lunar de esta etapa. También se busca un hombre con carácter, al estilo Sarabia, que sea capaz de dirigir el vestuario franjiverde, siempre en convivencia con los pesos pesados de la plantilla. Y la idea es que el seleccionado también sea valiente para apostar por la cantera.

Iván Ania, candidato a entrenar al Elche / EFE

El principal nombre que encaja en este perfil y por el que Bragarnik parece dispuesto a arriesgarse es el de Iván Ania, entrenador del Córdoba desde 2023, con el que logró el ascenso a Segunda División y dos permanencias en la categoría de plata del fútbol español, ambas sin problemas a la hora de mirar hacia abajo en la tabla, aunque sin darle para batallar por el ascenso.

Ania, de 48 años, tiene gusto por el estilo de juego implantado en el proyecto franjiverde y se le presupone personalidad para afrontar el reto, aunque sería su debut en la élite. Como futbolista desarrolló una longeva carrera en Oviedo, Tenerife, Rayo Vallecano, Gimnàstic, Cádiz y Lorca Deportiva, con 193 apariciones en Primera División.

En los banquillos ha dirigido hasta la fecha, además de al Córdoba, a Caudal, Villanovense, Racing de Santander (ascenso a Segunda en 2019) y Algeciras. El principal escollo para su incorporación sería resolver su contrato con la entidad califal, ya que el pasado mes de enero renovó hasta junio de 2027, aunque en principio no se considera un obstáculo insalvable.

Junto al nombre de Iván Ania aparecen otros en el casting de entrenadores de Bragarnik, como el de Xavi García Pimienta, que posiblemente sería el más cercano al ideario de Sarabia. En su caso, está en el paro desde que fue destituido en el Sevilla en abril de 2025. Anteriormente, dirigió al filial del Barça y a Las Palmas.

Noticias relacionadas

Xavi García Pimienta, con gesto serio / Europa Press

El caché de García Pimienta es más alto que el de Ania, aunque su disponibilidad sería inmediata, con un proceso de negociación teóricamente más corto. Todo dependerá, en los próximos días, también del feeling que sienta Bragarnik con los entrevistados. En el caso de Sarabia, por ejemplo, fue fundamental, imponiéndose entonces a la preferencia del director deportivo, Chema Aragón. La decisión se espera que sea rápida. Y continuista con la línea marcada hasta ahora.