Los elogios al Elche en 2025 del candidato a entrenarlo ahora: "Son el más dominador"

El nombre de Iván Ania ha irrumpido con fuerza en la actualidad del Elche en el casting abierto en la entidad para elegir al sustituto de Eder Sarabia como entrenador de la primera plantilla franjiverde.

Ania, que actualmente dirige al Córdoba, con el que logró el ascenso a Segunda en 2024 y dos permanencias en la categoría de plata, es un perfil muy del agrado del club ilicitano, ya que mantendría una línea continuista con los últimos inquilinos de su banquillo, acorde a la del proyecto encabezado por Christian Bragarnik.

Y la atracción entre el Elche e Iván Ania parece ser mutua. Sobre todo si tenemos en cuenta la última vez que se enfrentaron en partido oficial, hace algo más de un año, cuando el técnico del Córdoba dejó bien claro su conexión con la idea de juego desplegada por parte del conjunto dirigido entonces por Sarabia.

En la previa del Córdoba-Elche correspondiente a la jornada 33 de Segunda División de la temporada 2024-2025, a finales del mes de marzo, Iván Ania no se cortó a la hora de elogiar el buen hacer de su por entonces rival, que en el futuro podría ser su equipo: "Es el equipo más dominador".

Los elogios de Ania al Elche

Aquel encuentro terminó con triunfo franjiverde por 1-2, gracias a un gol de Rashani en el último suspiro. Fue el partido, por cierto, que sirvió para inaugurar los recibimientos por todo lo alto a plantilla y técnicos al volver de duelos a domicilio, ya que el Elche cortó aquel día una racha negativa de varios meses sin vencer a domicilio.

"Es un equipo que, para mí, mi claro favorito a ascender", opinó entonces Ania, con acierto. "Es el equipo más dominador, el que más posesión tiene, el que más pases da... Luego hay un dato que es el equipo menos goles lleva en contra y el que menos ocasiones recibe. Y no es porque sea un equipo defensivo, sino que tiene que defender menos en el partido. Es un equipo muy bueno con balón y es importantísimo que se lo quitemos", agregó.

A la hora de comparar al Elche son su propio equipo, Ania continuó con su análisis favorable a los franjiverdes: "En muchos partidos somos dominadores, pero no tanto como es el Elche. Ellos llegan a portería rival a base de acumular muchísimos pases, tienen en esa paciencia para salir. Después, con presión tras pérdida recuperan muy rápido".

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Unas palabras que dejan clara la predilección de Iván Ania por un club que apueste, como hace el Elche, por una idea y filosofía de juego muy similar a la suya, en la que podría encajar como un guante si todas las partes llegan a un acuerdo para que el fichaje del técnico se produzca en los próximos días.