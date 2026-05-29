La continuidad del estilo marca la nueva temporada del Elche

Momentos de reflexión, de cambios obligados y de nuevos nombres. La alegría desmedida por conseguir la permanencia en Girona chocó drásticamente con las noticias del pasado miércoles. Una parte clave de la columna vertebral que había llevado al Elche a seguir otra temporada entre los mejores dijo adiós, pero el fútbol no para y pese a que el curso ya ha llegado a su fin, el trabajo no cesa en las oficinas del Martínez Valero.

Son muchos los nombres que han salido a la palestra para entrenar al conjunto franjiverde, pero todo apunta a que el perfil elegido será continuista respecto al fútbol practicado durante los últimos años en la ciudad de las palmeras.

El juego del Elche, vistoso, de toque y durante los dos últimos años, también efectivo, apunta a seguir durante la campaña 26/27, o por lo menos, esa es la intención de la comisión deportiva encabezada por Christian Bragarnik. Esta propuesta le ha venido como anillo al dedo a la mayoría de la plantilla y se ha podido ver con jugadores elevando su nivel de una forma descomunal.

Perfiles beneficiados

Marc Aguado, procedente del Zaragoza la pasada temporada tras generar dudas en el conjunto maño, se ha convertido en uno de los mediocentros más fiables de toda la Primera División y ha sido un fijo en los onces del Elche para enfrentarse a los mejores equipos del país. Germán Valera recaló en el conjunto franjiverde mediante una cesión a mediados de la temporada 24/25 y su buen rendimiento le valió para que el Elche adquiriese sus derechos. A día de hoy es un jugador todoterreno que todos los equipos desearían tener. Otros ejemplos podrían ser los de Aleix Febas, Gonzalo Villar o el propio David Affengruber.

El crecimiento de estos futbolistas y su respectivo aumento en el valor no hace más que reforzar la idea de que el camino recorrido durante los últimos años con Sebastián Beccacece y Eder Sarabia funciona. Partiendo de esto los nombres ya desvelados que suenan con más fuerza son los de Iván Ania y Xavi García Pimienta.

Con el primero, el Elche seguiría con un estilo protagonista donde la posesión y el control del partido correría a cargo del conjunto franjiverde, pero también tendría sus matices. Su forma de entender el fútbol es más vertical que la de Sarabia, por lo que la salida de balón traería consigo cierto riesgo y la línea defensiva acostumbra a estar adelantada.

"Conocéis mi situación contractual, tengo un año más de contrato" Iván Ania

Según lo visto en el Córdoba, el estilo no se negocia ni ganando ni perdiendo y no especula, siempre sale a por los partidos. Sería una apuesta valiente, ya que nunca ha entrenado en Primera División, pero también lo fue la de Sarabia y terminó dando rédito. La hipotética contratación de Ania beneficiaría al grueso de una plantilla que deberá luchar por conseguir otra salvación en la élite del fútbol español.

Pese a que elogió en el pasado al Elche, durante la rueda de prensa previa al último duelo de la temporada, Iván Ania ha sido preguntado por el interés del conjunto franjiverde y se ha acogido al año que le resta de contrato con el Córdoba. "Conocéis mi situación contractual, no tengo nada más que decir. Tengo un año más de contrato y la suerte de que termina el domingo la temporada y no me lo vais a preguntar más. Hay que intentar evadirse y estar ajeno a todo lo que se dice, es una semana típica porque es la última y tenemos la situación clara".

El otro perfil, el de García Pimienta, estaría mucho más cerca de lo visto con Eder Sarabia. Mucha posesión, paciencia y calma con el balón en los pies. Una cosa está clara y es que con los perfiles que se manejan desde el club, el equipo seguirá con la idiosincrasia que le ha llevado a la cima y también, que le ha hecho ser una entidad reconocible en el panorama mundial.

Matías Dituro, renovado esta temporada, seguiría inmerso en un contexto propicio para su fútbol. El magnífico juego de pies que atesora a los 39 años continuaría siendo clave en la salida de balón, un apartado del juego que le ha llevado, junto a varias paradas de mérito, a ser uno de los porteros mejor valorados esta temporada. También seguirían en un contexto favorable los Chust, Bigas o incluso Álvaro Rodríguez, quien tiene la capacidad de adaptarse tanto al juego elaborado de toque como al del pelotazo en largo.

Con el final de la temporada ha llegado el momento de los rumores, de los nombres relacionados con el club y de los fichajes. Los deberes se hicieron en Girona tras una temporada que ha sido similar a una montaña rusa pero que cerró el telón con la mejor puntuación de la historia.