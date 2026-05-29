El Elche compra a Gonzalo Villar y le hace un contrato de tres temporadas

De menos a más hasta lograr asegurarse su continuidad en el Elche. Gonzalo Villar jugará tres temporadas más en el conjunto franjiverde. Así lo ha querido el club, que ha ejecutado la opción de compra que tenía sobre el futbolista. Ha pagado la cláusula al Dinamo de Zagreb y ha llegado a un acuerdo con el centrocampista murciano hasta junio de 2029.

De esta manera, el mediocampista prolonga un idilio con la entidad que empezó en 2014 y que se ha consolidado tras su vuelta al vestuario el pasado enero. Desde entonces, ha ido ganando relevancia en el esquema de Eder Sarabia, quien ha terminado confiando en él para formar de inicio en las últimas jornadas. Según el club, la extensión del vínculo se debe "a su capacidad para dirigir el juego, interpretar los diferentes momentos de los partidos y aportar experiencia en una categoría de máxima exigencia".

Ocho veces titular, todas en el tramo decisivo de la liga, le convierten en un eslabón fundamental de la cadena que ha logrado retener al cuadro ilicitano en la Primera División. A Gonzalo Villar le presentaron en el descanso del partido contra el Barça, lo que da una idea de la relevancia emocional de uno de los canteranos que más recorrido ha tenido en el primer equipo. El tridente Febas-Aguado-Villar ha sido clave en la permanencia.

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El murciano, que este curso ha cumplido 28 años, no es la primera que se marcha para volver. Se fue al Valencia en la 2015-2016 y regresó a Elche en verano de 2018. En 2020, la Roma se lo llevó y, tras un paso irregular por el Calcio, encadenó cesiones sin excesiva fortuna. Siempre dejaba entrever su calidad, pero no siempre acertó con las decisiones adoptadas en el momento de seleccionar destinos (Getafe, Sampdoria, Granada). Este invierno volvió al conjunto que le formó tras una estancia frugal en el Dinamo de Zagreb croata, su último club. Cuando volvió a enfundarse la franjiverde, no fue titular inmediatamente, pero en cuanto se coló en el once, ya no salió más, por eso la propiedad ha querido extender su relación tres campañas más, hasta junio de 2029.