La redención de Gonzalo Villar en el Elche

"Cuando tuve la idea de volver a casa sabía que iba a estar contento, pero lo que no sabía es que iba a ser tan idílico todo. Ojalá me pueda quedar toda la vida aquí y podamos conseguir los objetivos todos los años. Este equipo se merece, como mínimo, la Primera División". Con estas palabras Gonzalo Villar se ha pronunciado ante la afición un día después de hacerse oficial su continuidad en el Elche hasta 2029. Con un franjiverde confeso, la plantilla del conjunto franjiverde empieza ya a tomar forma de cara a la temporada 26/27, un curso donde se buscará repetir lo conseguido hace una semana.

Fue el propio futbolista quien tomó la delantera a la hora de volver a la ciudad de las palmeras en invierno y la decisión no ha podido ser más acertada. "En cada partido he ido aumentando mi nivel y creo que he terminado la temporada con mis ocho mejores partidos en Primera División. Era la idea que tenía en enero cuando llamé a Christian para poder volver. Cuando las cosas se planean y salen mejor todavía el nivel de felicidad es increíble", declaraba Gonzalo Villar en las redes sociales del club.

El centrocampista murciano redebutó ante la Real Sociedad durante, quizás, la peor racha de resultados de la franja durante la temporada. En Anoeta solo pudo disputar 11 minutos y no fue hasta la jornada 31 cuando estrenó titularidad en un partido clave ante el Valencia. Cuajó grandes minutos en una victoria decisiva y desde ese duelo ya no volvió a salir del once titular en toda la temporada. Por sus botas ha pasado gran parte del destino franjiverde en este tramo final del curso y su tanto en Oviedo pasará a la posteridad como uno de los más importantes para la salvación.

Gonzalo Villar conduce el balón durante el último partido de la temporada. / Elche CF

"El gol de Oviedo fue muy importante sobre todo para el equipo porque no habíamos ganado todavía fuera de casa. Ojalá puedan llegar muchas victorias y sirvan para conseguir el objetivo global. Las últimas dos semanas fueron de manicomio total, de nervios, de cálculos… El partido ante el Getafe era ganar o ganar y la afición nos hizo un recibimiento increíble. Es la victoria en la que más ha tenido que ver la afición, que ha estado tremenda toda la temporada, pero ese día pareció la guerra. En la última jornada lo hicimos "a lo Elche" y cuando llegamos al estadio a las cuatro de la mañana con cuatro mil personas fue una barbaridad", pensaba el centrocampista.

La importancia de su vuelta quedó demostrada el día de su presentación, nada más y nada menos que en el descanso del duelo ante el Barcelona. "Fue un día muy especial, estaba muy nervioso cuando me tocó salir al centro del campo. Sentí la emoción de volver a casa y de por fin poder jugar con mi equipo en Primera División. Conseguí cumplir uno de mis sueños", opinaba el centrocampista. La relación Gonzalo Villar-Elche estaba destinada a continuar y así será hasta 2029 con el pleno deseo de ambas partes de que así sea.

Una situación similar

Otro futbolista que apunta a repetir la fórmula de Gonzalo Villar es Víctor Chust. El central valenciano está cerca de terminar su vinculación con el Elche, ya que su periodo de cesión expira el 30 de junio. Sin embargo, todo apunta a que la franja también optará por seguir contando con él de cara al futuro siendo ya un futbolista propiedad del Elche a todos los efectos. Su excelente rendimiento durante toda la temporada le ha llevado a encontrarse ante esta tesitura y el central tampoco ha escondido su deseo de continuar en la ciudad de las palmeras.

Su año se engrandeció gracias al gol ante el Getafe en la penúltima jornada de liga. En un partido vital, Chust anotó su primer gol como franjiverde y fue suficiente para sumar tres puntos decisivos en la carrera por la permanencia. 31 partidos disputados y más de dos mil minutos son su aval de cara a poder seguir en el Martínez Valero las próximas temporadas. La intención de contar con un entrenador que continúe con un estilo de juego similar al de los últimos años seguiría beneficiando al valenciano, ya que, durante el último año, se ha visto como el fútbol de Sarabia potenció al máximo sus virtudes.