Iván Ania se hace el duro con el Elche... en público

Una vez superado el «luto» por el inesperado adiós de Eder Sarabia y con el propietario, Christian Bragarnik, en América, el Elche afronta esta semana con la intención de acelerar en el casting del próximo entrenador franjiverde, con la intención por parte del club de que no se prolongue en demasía, aunque es bien sabida la calma con la que desde 2020 se ha tomado la entidad estos procesos.

En los próximos días, el mencionado casting deberá ir depurando posibilidades. De momento, entre los favoritos aparece el nombre de Iván Ania, que tiene otro año más de contrato con el Córdoba, por lo que habría que resolver su situación personal antes de poder acometer su fichaje. El técnico asturiano termina este domingo la temporada en Segunda División y, públicamente, se ha aferrado al hecho de tener trabajo asegurado al ser cuestionado sobre su futuro.

Ania ha sonado, además de para el Elche, para el Real Oviedo, club en el que desarrolló gran parte de su carrera como futbolista. En un entrenador metódico, con una idea de juego que encaja como un guante en la de Bragarnik y con una personalidad fuerte. En el Córdoba tiene plenos poderes en diversos apartados y se considera que el proyecto está creciendo, aunque dar el salto de categoría le proporcionaría un crecimiento profesional al que cuesta creer que vaya a renunciar tan alegremente.

"Se sabe mi situación contractual. No tengo nada más que decir. La situación es clara, tengo un año más de contrato" Iván Ania

En la lista de candidatos también aparecen otros nombres que no tienen el escollo de encontrarse con contrato en vigor. Xavi García Pimienta es otro adalid del fútbol que propone en los últimos años el Elche y se encuentra sin equipo desde que el Sevilla le cesase en abril de 2025. Formado en La Masia, en sus etapas de jugador y entrenador, dio el salto de nivel en Las Palmas y le llegó la gran oportunidad en uno de los históricos de España, donde no consiguió terminar el curso, llevándoselo por delante la crisis galopante que acucia a la entidad hispalense en los últimos tiempos y que esta misma temporada le ha acercado al descenso.

Lisci y Crespo

Entre los múltiples ofrecimientos que han llegado desde el pasado martes a las oficinas del Martínez Valero está el de Alessio Lisci. El italiano ha crecido en España, en los banquillos de Levante, Mirandés y Osasuna y, como García Pimienta, no tiene contrato para el próximo curso, tras poner fin a su etapa en Navarra con más celeridad de la que podía parecer durante gran parte del curso.

Lisci estuvo a punto de obrar el milagro en Anduva, siendo precisamente el Elche de Eder Sarabia el encargado de negarle la gloria en la temporada 2024-2025. La escuadra dirigida por el transalpino llegó a las dos últimas jornadas dependiendo de sí misma para ascender a Primera, pero pinchó en la penúltima fecha en casa con el Almería.

Alessio Lisci, entrenador de Osasuna. / JESÚS DIGES / EFE

Ese gran año le valió su fichaje por Osasuna, donde ha firmado dos tercios de campaña notable... y un final deplorable. Los rojillos perdieron sus últimos cinco partidos, solo sumaron un triunfo en las nueve últimas fechas y no bajaron a Segunda División gracias al propio Elche. Si el Girona hubiera ganado a los ilicitanos, Osasuna hubiera bajado, algo que ha valido, en la última semana, para intercambiar mensajes de agradecimiento entre ambas entidades en las redes sociales. En este caso, su estilo es más pragmático que el de los anteriores y se le había vinculado con el Rayo Vallecano, un interés que podría haber decaído debido a ese nefasto final de curso.

Por último, la vía argentina, made in Bragarnik, la lidera Hernán Crespo, que como futbolista desarrolló una gran carrera en clubes como Parma, Lazio, Inter de Milán, Chelsea o Milan y que como técnico ha dirigido, de manera más discreta, a Modena, Banfield, Defensa y Justicia, Sao Paulo (en dos etapas), Al-Duhail y Al-Ain.

Noticias relacionadas

Hernán Crespo, durante su etapa como entrenador en el Sao Paulo / EFE

A Crespo y Bragarnik mantienen buena relación y en el pasado ya sonó como candidatable. Quedaría por ver si el propietario decide regresar a apuestas como las de Jorge Almirón o Sebastián Beccacece o apostar por producto de LaLiga.