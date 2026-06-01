El Celta de Vigo confirma el primer fichaje del verano: Aleix Febas ya es celeste

El Celta de Vigo ha acelerado en este mes de marzo para poder hacer oficial el primer fichaje de la temporada 2026-2027 antes del inicio del mercado de fichajes. Aleix Febas (Lleida, 1996) llega libre al club celeste después de terminar contrato con el Elche. El centrocampista, que la pasada semana se despidió de la parroquia ilicitana argumentando que necesitaba «vivir experiencias que en el Elche no puedo cumplir ahora mismo», firma por el Celta para las tres próximas campañas, hasta 2029.

La propuesta futbolística de Claudio Giráldez ha conseguido convencer a uno de los futbolistas revelación de la pasada temporada. Aunque ya haya cumplido los 30 años, Aleix Febas ha sido el mejor futbolista de un Elche que fue la sorpresa de la primera vuelta en LaLiga y que tras un bajón de resultados consiguió su objetivo de quedarse en Primera. Con el catalán, el técnico de Porriño suma a su catálogo de centrocampistas un perfil diferente, con personalidad, visión de juego y capacidad para saltar líneas en conducción. Este mes de junio terminó su contrato con el Elche y su nombre aparecía en la agenda de numerosos directores deportivos de LaLiga y de fuera de España. Finalmente, el proyecto del Celta y la posibilidad de jugar en Europa han decantado la balanza para que el ilerdense brille en Balaídos el próximo curso.

Será la segunda vez en pocos meses que el Celta pesque en Elche, ya que Febas se reecontrará en Vigo con Álvaro Núñez, quien fue su compañero en la temporada del ascenso de los franjiverdes y que aterrizó en Vigo en el mercado de invierno.

Formado en la cantera del Real Madrid

Febas se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, a las que llegó como infantil y fue uno de sus futbolistas destacados hasta su paso por el filial blanco que dirigía Zinedine Zidane. Posteriormente, en 2017, jugó una temporada en Segunda División cedido en el Zaragoza, pasó luego, también a préstamo, por el Albacete. En 2019, abandonó el Real Madrid para firmar cuatro temporadas con el Mallorca y disputó dos campañas y media en Primera División antes de ser cedido al Málaga. A la conclusión del curso firmó con el Elche, donde ha militado hasta la fecha con muy buen rendimiento, siendo clave en el último ascenso del cuadro ilicitano y su permanencia en la última jornada contra el Girona en Montilivi.

Con la incorporación del catalán, el Celta extenderá su nómina de mediocentros a cinco: Miguel Román, Ilaix Moriba, Matías Vecino, Hugo Sotelo y Damián Rodríguez, que retorna de su cesión en el Racing de Santander. A ellos se añaden los jóvenes del filial Hugo Burcio y Andrés Antañón, en la recámara para dar el salto al primer equipo en caso de producirse alguna venta este verano.