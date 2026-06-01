Al Elche solo le queda un rival por conocer para la 2026-2027

El Elche sabe desde hace más de una semana que competirá en Primera División la temporada 2026-2027 y, a día de hoy, conoce ya a 18 de sus 19 oponentes para el próximo curso en la élite del fútbol español, una vez concluida la liga regular en Segunda.

Al igual que los franjiverdes, en Primera continuarán los siguientes equipos que se han ganado la permanencia por su situación clasificatoria en la 2025-2026: Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Betis, Celta, Getafe, Rayo Vallecano, Valencia, Real Sociedad, Espanyol, Athletic, Sevilla, Alavés, Levante y Osasuna.

José Alberto López, entrenador del Racing / Ángel González / LNE

Como ya se sabe, los tres clubes que han ocupado las últimas posiciones en Primera y, por lo tanto, descienden, son Mallorca, Girona y Oviedo. Los carbayones, que ascendieron el curso pasado junto a franjiverdes y Levante, no han podido renovar su plaza en la élite. El Girona cae cuatro años entre los mejores y haber llegado a disputar la Champions y el Mallorca desciende después de un lustro en Primera.

Dos de esas tres plazas ya están ocupadas. Son las correspondientes a los primeros clasificados de Segunda, los que suben de manera directa. Ambos, del norte. E históricos del fútbol español. Racing de Santander y Deportivo de A Coruña vuelven a Primera División por la puerta grande. Los cántabros no militaban en la máxima categoría desde 2012, mientras que los gallegos no lo hacían desde 2018. Las dos entidades llegaron a caer al pozo de la Segunda B o Primera RFEF.

Los reencuentros

El Elche se reencontrará en Primera con el Racing, donde ejerce como director deportivo Chema Aragón, que tuviera en el verano de 2024 un paso efímero en los despachos franjiverdes, cuatro décadas después, ya que la última vez que ambos clubes coincidieron en la máxima categoría fue en la 1984-1985. Con el Depor, lugar donde los ilicitanos celebraron hace un año el ascenso, no se coincidía en la élite desde la 2014-2015.

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La última plaza en Primera División para la temporada que viene se la disputarán en las próximas semanas, en el play-off de ascenso, los clasificados entre el tercero y el sexto de Segunda: Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón. Las eliminatorias de semifinales han emparejado a Almería con Castellón y a Málaga con Las Palmas. El ganador de la final, a la élite.