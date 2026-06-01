Rafa Mir y el Elche, de la casi certeza a la duda

De la certeza a la duda. La situación de Rafa Mir en el Elche, juicio por agresión sexual que tuvo lugar el pasado jueves en València aparte, ha dado un giro importante con el paso de los meses. De darse por casi segura la ejecución de su opción de compra al Sevilla a ir dejando pasar plazos. Por lo deportivo y por lo extradeportivo.

Mir llegó el pasado verano a la entidad comandada por Christian Bragarnik con varias cláusulas en su contrato. El Sevilla se lo quería quitar de encima, a él y a su contrato, que dura hasta 2027, para ahorrarse masa salarial, por lo que veía con buenos ojos que le abonasen cualquier cantidad que le permitiese desprenderse del jugador. En esa tesitura, el propietario franjiverde consiguió acordar pagos sencillos de asumir, con la vista puesta en doble sentido: o quedarse en propiedad con el futbolista si su rendimiento era óptimo o sacarle un beneficio económico con una posterior venta.

Rafa Mir, durante un entrenamiento con el Elche, esta temporada. / Áxel Álvarez

El propio Bragarnik llegó a reconocer que la intención del Elche era ejecutar la opción de compra por Rafa Mir, especialmente tras un destacado inicio de campaña que le puso incluso en la órbita de la selección nacional, con varios goles en las primeras jornadas. Luego su rendimiento se fue apagando y a la polémica que ya traía del pasado añadió la denuncia racista de El Hilali durante el Elche-Espanyol, que quedo archivada hace un par de semanas por falta de pruebas.

27 partidos y 8 goles

Mir ha disputado este curso 27 partidos de liga con el Elche (21 como titular), en los que marcado 8 goles. No ha terminado la campaña ni como máximo goleador... ni como titular. Unas molestias en los isquiotibiales le apartaron del equipo en el último mes de competición, el momento en que se decidió la permanencia. Sus últimos minutos como franjiverde, de momento, datan del 22 de abril, en la jornada 33.

El murciano vio desde el banquillo los dos últimos partidos de la temporada, sin que Eder Sarabia considerase oportuno que participase en dos citas clave, relegado al rol de tercer delantero, por detrás en los planes de Álvaro Rodríguez y André Silva. Contra el Getafe, las circunstancias no aconsejaron su entrada al campo, con el equipo ilicitano aguantando el 1-0. En Girona, Sarabia salió de inicio solo con una referencia ofensiva (Álvaro) y su reemplazo en la segunda parte fue Silva. Como ante el Getafe, la situación favorable en el marcador tampoco invitaba a riesgos ofensivos.

Juicio visto para sentencia

A la situación deportiva de Mir hay que añadir el proceso judicial por una denuncia por agresión sexual que continúa abierto y que el jueves pasado vivió su día más importante con las declaraciones de todas las partes, quedando visto para sentencia. Al futbolista le piden diez años y medio de prisión, por lo que una condena en ese sentido trastocaría la planificación deportiva del club que decidiese apostar por contar con sus servicios profesionales.

El Elche, tanto en público como en privado, ha defendido con bastante contundencia a Mir durante los meses que lleva perteneciendo a la entidad, agarrándose siempre a su presunción de inocencia y a la buena integración que tuvo en el vestuario. De hecho, pese a no jugar en los últimos cinco partidos de liga se le vio integrado en la celebración de la permanencia.

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Ahora, el Elche, especialmente Bragarnik, deberá despejar las dudas en torno al futuro franjiverde de Rafa Mir, que cumplirá 29 años el próximo 18 de junio con contrato asegurado, al menos en el Sevilla. Su realidad, la futbolística y también la personal, definirán si el club franjiverde decide prorrogar su apuesta por él, que fue fuerte en un momento en el que su situación profesional era bajo. La duda quedará despejada en breve.