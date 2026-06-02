El Elche recibirá 300.000 euros por el Mundial de Affengruber... como mínimo

Un ingreso extra para el Elche. El internacional David Affengruber, además de tener la oportunidad de mostrarse al planeta fútbol en el Mundial, también aportará un montante fijo para la entidad con su simple presencia. El programa de Ayudas para los Clubes de cara a la Copa del Mundo de 2026, firmado en marzo de 2024, ha supuesto una importante revolución para los clubes que ceden sus a sus futbolistas para disputar el mayor evento futbolístico del mundo. La FIFA repartirá algo más de 305 millones de euros entre los equipos implicados, lo que supone un incremento de casi el 70% respecto al Mundial de Catar... y afectará al Elche —para bien— de manera directa.

El acuerdo, firmado entre la FIFA y la ECA (Asociación de Clubes Europeos), inyectará en las arcas del club ilicitano 9.321 euros por cada día que Affengruber esté con Austria, independientemente de si juega o no bajo las órdenes de Ralf Rangnick. El central inició su concentración el pasado jueves 28 de mayo y Austria finalizará la fase de grupos el domingo 28 de junio (4 de la madrugada, horario peninsular), por lo que el franjiverde pasará al menos un mes en la concentración de Austria.

Este plazo reportará al Elche un total cercano a los 298.000 euros en el plazo menos optimista, que implicaría que la selección austriaca quede eliminada en la liguilla (se medirán a Jordania, Argelia y a la vigente campeona Argentina). En caso de ir avanzando rondas, la cifra total irá aumentado paulatinamente hasta rozar el medio millón de euros en el hipotético caso de que Austria jugara la final del Mundial.

David Affengruber da toques a un balón durante un entreno con Austria, en la concentración previa al Mundial. / AUS

También cabe recalcar que por primera vez en la historia, el renovado acuerdo entre FIFA y ECA brindará una ayuda a los clubes que hayan cedido a sus jugadores durante la fase de clasificación. Pese a que se desconoce la cifra exacta, el Elche también recibirá un montante simbólico por la presencia (sin minutos) de Grady Diang en la repesca para el Mundial con la República Democrática del Congo.

Noticias relacionadas

Opción de revalorizarse

Más allá de la ayuda fija que la FIFA brindará al Elche por Affengruber, quien tiene contrato por una temporada más, en el club franjiverde también están muy pendientes del rendimiento de su defensor en el próximo Mundial, ya que el foco mundialista siempre es un jugoso escenario en el que el valor de los futbolistas puede dispararse a base de grandes actuaciones. Sobre el papel, eso sí, no parte como titular en una zaga austriaca en la que existe una gran competencia. Según la página especializada Transfermarkt, el defensor de 25 años tiene un valor de mercado de 9 millones de euros, que ha incrementado en cinco desde que llegó a la ciudad en verano de 2024.