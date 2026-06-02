El Elche vuelve a preguntar por el lateral derecho Andrés García

A falta de un mes para que la ventana de fichajes veraniega quede oficialmente inaugurada, las oficinas del Martínez Valero entran en su fase de la temporada de mayor actividad. La dirección deportiva franjiverde, con el propietario Christian Bragarnik a la cabeza, tienen la principal (y difícil) tarea de contratar a un entrenador que de continuidad al proyecto de las últimas temporadas, tras el adiós inesperado de Eder Sarabia hace casi una semana.

El nuevo técnico, con cuatro candidatos como principales opciones, será la primera piedra del Elche de la 2026-2027. Y permitirá al área deportiva avanzar con el resto de carpetas que ya tiene sobre la mesa, tanto en materia de altas como de bajas. Entre otras muchas, uno de los nombres que figuran sobre la mesa es el de Andrés García, lateral derecho del Aston Villa. El Elche ya preguntó por la situación del valenciano en invierno, cuando buscaba remplazo para el entonces lesionado de larga duración Héctor Fort. Entonces, la dirección deportiva tuvo por respuesta un rotundo no. Cinco meses después, la situación es distinta.

Andrés García comenta detalles tácticos con un miembro del cuerpo técnico durante el Elche-Aston Villa disputado en el Pinatar Arena, hace dos meses. / A. R.

El club de Birmingham, flamante campeón de la Europa League, ha tomado la decisión de que Andrés García salga este verano. Tanto el Aston Villa como el lateral están de acuerdo en que, tras una temporada y media de apenas protagonismo, lo mejor para su futuro es que salga en busca de minutos. Salvo cambio inesperado, así será. Tratando de aprovechar esa oportunidad de mercado, aparece el rol del Elche, que ya conoce de primera mano la nueva situación de Andrés García. Todavía no se ha trasladado una oferta formal, pero el club franjiverde, como ya hizo hace cinco meses, ha vuelto a interesarse por su situación.

Ahora, la puja por hacerse con la cesión del lateral derecho de 23 años promete ser muy disputada. Como avanzó SuperDeporte, el Valencia es otra de las alternativas nacionales que han preguntado por el futbolista, quien además cuenta con varias opciones en el extranjero y con plaza en competición europea. El entorno de Andrés García traslada que no se precipitarán en la decisión, pero también que esperan entrar en el próximo mes de julio con su futuro cerrado.

La incógnita franjiverde y las exigencias del Villa

El problema para el Elche a la hora de iniciar una posible negociación se encuentra en las distintas incógnitas por resolver que tiene su proyecto de la próxima temporada. Hasta que no se tome la decisión del futuro técnico, el club franjvierde no dará pasos en firme por Andrés García y, a su vez, el lateral del Aston Villa difícilmente será seducido por la entidad ilicitana. La principal prioridad de García es tener minutos, volver a sentirse importante como ya lo fue en el Levante de hace dos años, por lo que factores como la posible compra de Buba Sangaré, con quien competiriá por posición, también podrían influir en su decisión. También el esquema del futuro técnico, así como su propuesta.

La prioridad del lateral es volver a tener continuidad y quiere cerrar su destino antes de iniciar la pretemporada

El Aston Villa, con quien tiene contrato hasta junio de 2029, quiere que salga cedido, pero no a cualquier precio. Y tampoco en cualquier situación. Uno de los hechos que podría limitar una salida de Andrés García en las primeras semanas del mercado es la cantidad de mundialistas que tiene en plantilla el club de Birmingham, ya que jugará la final de la Supercopa de Europa a principios de agosto y podría llegar con varias bajas y futbolistas todavía de vacaciones.

Las condiciones físicas y tácticas de Andrés García entran en el prototipo de futbolista que necesita el Elche de cara a la próxima campaña. Un lateral alto (1,85 centímetros), de buen trato de balón y con capacidad para hacer números, como ya demostró durante su última etapa en el Levante (hizo tres goles y tres asistencias en la primera vuelta de la 2024-2025). Pero entre las lesiones musculares y el extraordinario nivel de su competencia en la posición, Matty Cash, no ha podido terminar de explotar todavía como "villano" (como se conoce a los aficionados del Aston Villa).

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Andrés García, a la izquierda, recibe instrucciones de su entrenador en el Aston Villa, Unai Emery. / AV

Tanto la propiedad del actual campeón de la Europa League como el entorno de Andrés tienen claro que saldrá este verano. El casting, con ofertas formales todavía por llegar, cuenta con varios equipos entre los que figura el Elche, que repite entre los candidatos que ya se interesaron en invierno. Su encaje con un renovado cuerpo técnico, su cercanía a casa (es de Valencia) y la posibilidad de establecerse por primera vez en su carrera como titular en Primera División, los principales argumentos que maneja la propiedad franjiverde para seducirle.