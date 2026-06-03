Elche CF | Mercado de fichajes
El Elche ejecuta la opción de compra por Buba Sangaré
El club franjiverde abona a la Roma el acuerdo alcanzado en el contrato y el lateral será franjiverde
Después de firmar la continuidad de Gonzalo Villar en propiedad, futbolista que estuvo cedido durante la segunda parte de la temporada, el Elche repite la fórmula con Buba Sangaré: el lateral diestro ilicitano ya es futbolista franjiverde. Según ha podido saber INFORMACIÓN, el Elche ha ejecutado la cláusula de compra que incluyó en su contrato de cesión por parte de la Roma y adquiere en propiedad al futbolista de apenas 18 años. El acuerdo, pendiente de una oficialización que podría llegar a lo largo del día, está cerrado, y Buba seguirá dando sus primeros pasos como profesional bajo el calor del Martínez Valero.
Buba llegó al Elche cedido el pasado invierno, como respuesta a la salida de Álvaro Núñez rumbo al Celta de Vigo. La Roma, con quien no llegó a debutar, le cedió al club ilicitano el último día del mercado, en una operación respaldada por el secretario técnico Pepe Contreras. Ha disputado un total de 12 partidos, ocho de ellos como titular, siendo una pieza bastante utilizada por el que era su técnico, Eder Sarabia. También fue titular en la "finalísima" por la permanencia frente al Girona, en Montilivi, y seguirá siendo importante en el Elche del futuro.
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