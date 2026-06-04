Marcos Fernández, un '9' tan apetecible como complicado para el Elche

Un '9' interesante, pero que conllevaría una operación compleja para el Elche. La dirección deportiva sigue dando sus primeros pasos en un mercado veraniego que ya cuenta con dos altas en clave franjiverde, tras cerrar el regreso de Gonzalo Villar y ejecutar la opción de compra del lateral Buba Sangaré. Y con la confección de un nuevo cuerpo técnico como principal meta tras el inesperado adiós de Eder Sarabia, el club también consulta las distintas situaciones que ofrece el mercado para su proyecto de la 2026-2027.

En esa lista, uno de los nombres que destaca, según avanzó el periodista Ángel García y ha podido confirmar INFORMACIÓN, es el del delantero Marcos Fernández. Un '9' joven que cuenta con el respaldo de haber firmado una magnífica temporada en Segunda División. El ariete de Cambrils, formado en la cantera del Real Betis, firmó por el Espanyol hasta junio de 2028 el pasado verano, como agente libre. El conjunto perico decidió sacarle cedido en los compases finales del mercado, con el recién ascendido Ceuta como destino elegido. Y difícilmente podría haber encajado mejor en otro sitio.

El delantero Marcos Fernández, en una volea acrobática durante el Castellón-Ceuta. / ADC

Fernández ha anotado 14 goles en el equipo cabaya, haciéndose un hueco entre los diez máximos goleadores de la categoría de plata. Con 23 años recién cumplidos, ha jugado 35 partidos (34 como titular) en el proyecto encabezado por el técnico José Juan Romero, promediando un tanto cada 214 minutos. Su destacable campaña, que refrenda lo que ya apuntaba a ser como juvenil, cuando llegó a hacer 41 goles en la 2021-2022 como bético; ha fijado sobre el delantero el interés de distintos equipos, entre los que se encuentra el Elche.

El Espanyol quiere probarle

El problema para la propiedad franjiverde, en caso de que se decidiera a apostar de verdad por su llegada, se encuentra en la situación contractual de Marcos Fernández. Pese a que no ha debutado con el Espanyol en partido oficial, tiene contrato en Barcelona por otras dos temporadas, y fuentes del club perico aseguran a este periódico que no tienen pensado negociar su salida... al menos de cara a iniciar la pretemporada.

La dirección deportiva blanquiazul, renovada tras la reciente llegada de Monchi, pretende estudiar el encaje del delantero catalán en su proyecto antes de estudiar su marcha, ya fuera en otra cesión o mediante un traspaso por sus servicios. Así se lo ha trasladado el Espanyol a Marcos Fernández, que a día de hoy también pretende hacerse un hueco en la plantilla dirigida por Manolo González.

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Una cláusula "ascendente"

Desde Barcelona, distintos medios apuntan a que Fernández cuenta con una cláusula de 2 millones de euros de base. Eso sí, la cifra se cuadruplicaría hasta los 8 'kilos', con su correspondiente aumento salarial, si el Espanyol rechaza la marcha de su delantero tras una primera oferta. Una circunstancia que complicaría (todavía más) su posible desembarco en Elche debido al importante desembolso económico que supondría la operación para un '9' muy apetecible... pero también difícil.