Renovación ¿completa? en el ataque del Elche

De los tres delanteros que ha tenido esta temporada el Elche en plantilla, no es segura la continuidad el próximo curso de ninguno. Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez. Una tripleta que ha demostrado ser solvente y rentable, apareciendo en momentos decisivos y acumulando un total de 25 dianas claves en la permanencia franjiverde. Pero por distintos motivos, esa gran sinergia que han demostrado este año difícilmente tendrá continuidad en la 2026-2027. Porque André Silva termina contrato, Rafa Mir finaliza su cesión y por Álvaro Rodríguez ya han llegado ofertas a las oficinas del Martínez Valero. Se avecinan cambios.

El destino más claro de todos parece el de Silva. El luso no seguirá entre palmeras salvo sorpresa mayúscula. El pichichi no asumirá el año opcional que tenía por contrato, pese a que sí se han cumplido varias de las cláusulas que se incluyeron. Varios medios de Portugal publicaron a principios de semana que André estaba listo para firmar como nuevo jugador del Oporto, club en el que despuntó antes de que el Milan pagara 40 millones de euros por él.

Pese a que el acuerdo todavía no ha visto la luz, parece el destino más probable tras su curso en Elche, en el que ha logrado romper la barrera de los diez goles. Solo Jonathas en la 2014-2015 ha anotado más con la franja en Primera durante la última década. Su destino, tras un año en el que se ha reencontrado como goleador, parece estar de vuelta en la que cosidera su casa.

Rafa Mir, el pasado jueves, a su llegada a la Ciudad de la Justicia. / Miguel Angel Montesinos

Más dudas hay en torno a la figura de Rafa Mir. El club franjiverde parecía decidido hace varios meses a ejecutar alguna de las distintas cláusulas que se incluyeron en su contrato de cesión por el Sevilla, pero una vez finalizada la temporada ese desenlace no es tan claro. De hecho, a día de hoy parece destinado al no. Su bajón en el rendimiento a lo largo de la segunda vuelta, sus distintas lesiones musculares y su caso judicial por presunta agresión sexual —ya visto para sentencia— son los factores que valoran desde las oficinas del Martínez Valero para tomar la decisión. En caso de que la opción de compra no sea ejecutada, Mir regresará a la disciplina del Sevilla, donde le resta un año de contrato. Y en ese caso, al Elche solo le quedaría "El Toro" en la delantera con contrato.

La Premier se fija en Álvaro

Varios clubes de la Premier League habrían fijado a Álvaro Rodríguez como uno de sus objetivos para este mercado veraniego. Según el periodista Matteo Moretto, bien informado en materia de fichajes, el Bournemouth y el Hull City son dos de los clubes que se encuentran en la puja, y al Elche ya la habría llegado una oferta de 22 millones de euros por los servicios del ariete uruguayo.

En caso de cerrarse, sería una cifra récord en la centenaria historia de la entidad, por encima de los 15 millones que pagó el Atlético de Madrid por Rodrigo Mendoza hace seis meses, pero a las arcas del club franjiverde únicamente llegaría la mitad de un hipótetico traspaso, ya que el Real Madrid todavía conserva el 50% de los derechos federativos de Álvaro. En cualquier caso, el club ilicitano tiene la sartén por el mango en una posible negociación.

Álvaro Rodríguez, visiblemente emocionado, saluda a la afición franjiverde desplazada en Montilivi, tras la permanencia. / Siu Wu / EFE

El charrúa firmó el pasado verano hasta junio de 2029 como franjiverde. Entonces, el club pagó unos 2 millones por sus servicios. 12 meses, 34 partidos y 12 participaciones de gol después (siete dianas y cinco asistencias), podría dejar un beneficio neto bastante superior en las cuentas del club, además de suponer un importante impulso en lo que al Límite Salarial de LaLiga se refiere.

Noticias relacionadas

Eso sí, a la suculenta oferta económica le seguiría un importante agujero deportivo. Porque con esos 11 'kilos' se iría por la borda la opción de dar una continuidad, aunque fuera mínima, al ataque que te ha aportado 25 dianas de manera directa y te ha sostenido en Primera División. El adiós de "El Toro", quien traslada estar muy feliz en Elche en cada aparición pública, obligaría a la propiedad a volver a cerrar otros dos o tres delanteros este verano, como ya hizo el pasado. La dirección deportiva, consciente de que deberá firmar alguno seguro, ya sondea perfiles, entre los que ha salido a la luz el nombre del '9' Marcos Fernández. Un perfil apetecible que pertenece al Espanyol, pero el club perico no se plantea dejarle salir de partida. Además, valdría millones. Es lo que tiene el gol: que vuela rápido, que se paga... y que su valor se eleva exponencialmente cuando estás en la élite.