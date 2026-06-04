La sustitución de todos los asientos del anillo inferior, un nuevo paso en la remodelación del Martínez Valero

El Elche, pese a que a un ritmo más pausado del anunciado en su día, sigue dando pasos hacia el Martínez Valero del futuro. La última medida adoptada por la propiedad consiste en la sustitución completa de todos los asientos del anillo inferior. Tanto la zona de Preferencia como ambos Fondos pasarán a tener las mismas butacas que Tribuna, donde ya fueron sustituidas el verano pasado con un diseño "actualizado, ergonómico y adaptado a los estándares actuales de confort", según ha informado el club en su comunicado.

La obra también será aprovechada para rehabilitar la estructura de hormigón del interior del estadio, donde se realizarán labores de "tratamiento, saneamiento, impermeabilización y protección del hormigón, así como la renovación completa de los acabados superficiales mediante trabajos de pintura y acondicionamiento, con el objetivo de mejorar de manera significativa el estado de conservación de las gradas y garantizar su óptimo mantenimiento a largo plazo".

Otros avances y varias incógnitas

La fachada del feudo franjiverde sigue dando pasos en su visible lavado de cara casi a diario, donde trabajadores de mantenimiento del club siguen realizando tareas para mejorar el aspecto del estadio. En las últimas semanas, se ha pintado la estructura que sostiene el nombre de "Martínez Valero" en la fachada principal, entre otras tareas.

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Eso sí, tras el adiós definitivo de IDOM en la remodelación, empresa que se encargo de realizar el diseño presentado en 2024, los próximos pasos hacia el "nuevo" estadio son bastante inciertos, ya que se desconoce con exactitud los planes que tiene la propiedad para seguir "modernizando" el Martínez Valero.