Bragarnik regresa a Elche para cerrar al entrenador... y los primeros fichajes

Christian Bragarnik, propietario del Elche, ya está de vuelta en la ciudad de las palmeras para agilizar las gestiones de la planificación de la temporada 2026-2027, en la que su club volverá a militar en la máxima categoría del fútbol español. Y lo hace con la tarea de cerrar el nuevo entrenador... y las primeras caras nuevas del curso que viene.

El empresario argentino ha estado unos días en América, en un viaje planificado desde hace tiempo que, por ejemplo, le impidió estar en la despedida de Eder Sarabia, que cogió a contrapié a la propiedad una vez concluida la temporada en Girona. Allí, Bragarnik ha presenciado diversos encuentros, entre ellos la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, en la que el Toluca del exfranjiverde Nico Castro se alzó con el título.

De vuelta en casa

Una vez de vuelta, el propio Bragarnik compartió a través de sus redes sociales una foto con mensaje en la que apunta a la construcción del nuevo Elche de la 2026-2027, que ha empezado a dar sus primeros pasos con las opciones de compra ejecutadas por Gonzalo Villar al Dinamo de Zagreb y Buba Sangare a la Roma. "Semana a full, seguimos construyendo un Elche mejor", escribió el propietario.

El murciano Gonzalo Villar posa tras firmar su nuevo contrato con el Elche hasta junio de 2029. / ECF

Está claro que el principal cometido, una vez asimilada la sorprendente decisión de Sarabia de romper el contrato que todavía le vinculaba a la entidad franjiverde, es encontrar a un nuevo entrenador para el Elche. De momento, Bragarnik continúa con su habitual tranquilidad en los procesos de cásting, siendo consciente de que, Mundial mediante, hay tiempo por delante para tomar la decisión correcta, pese a que la intención inicial del club es que la misma no se dilatase demasiado.

A lo que no se renuncia, de ningún modo, haya o no entrenador, al menos de manera oficial, es al proceso de construcción del equipo. El Elche avanza en un mercado de fichajes que evidentemente, tanto para entradas como para salidas, también se ve influenciado por la disputa del máximo torneo de selecciones. Pese a ello, desde Argentina, ya se da alguna situación como bastante avanzada.

Santiago Montiel

Entre ellas está la de Santiago Montiel, extremo diestro de Independiente de Avellaneda al que en el pasado ya se relacionó con la entidad ilicitana. Su fichaje responde a un perfil parecido al del chileno Lucas Cepeda, el de futbolista con el punto de madurez (25 años) óptimo para dar el salto a Europa, tras no haberlo hecho en edades más tempranas.

Montiel, formado en River Plate y Argentinos Juniors, llegaría al Elche como parte de la condonación de la deuda que su actual equipo, Independiente, mantiene con la entidad comandada por Bragarnik por el traspaso del centrocampista Iván Marcone, lo que abarataría un precio que desde Sudamérica se valora en torno a los 2 millones de dólares (1,7 millones de euros).

En caso de cerrarse la operación, Montiel reforzaría una posición en la que el nuevo técnico del Elche empezaría a tener overbooking, ya que para un rol similar, por la banda derecha, tienen contrato Tete Morente, Cepeda, Diang o el propio Sangare. El argentino, de pie zurdo, también puede actuar por su banda natural, donde su competencia principal sería Germán Valera.

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Santiago Montiel, futbolista de Independiente de Avellaneda / Independiente de Avellaneda

El posible fichaje franjiverde ha disputado 11 partidos del torneo Apertura en su país, en los que ha visto puerta en una ocasión, en febrero contra Platense. En los últimos meses, una lesión muscular le ha impedido participar en varios partidos. El curso pasado, también en Independiente, disputó 14 partidos del torneo Clausura, con dos goles y tres asistencias, y solo 9 del Apertura.