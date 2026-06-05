El golazo con el que el posible fichaje del Elche derrotó a Lamine Yamal

Hay goles, goles importantes y golazos. Y luego está el mejor gol del año, que la FIFA se encarga de premiar en su gala anual, dando lustre al ganador y creando, siempre ocurre en esto del fútbol, debate y polémica en torno a su selección. El autor del de 2025 podría aterrizar este verano en el vestuario del Elche.

Santiago Montiel, extremo derecho de Independiente de Avellaneda, que podría recalar en la entidad franjiverde como contraprestación por la deuda que su actual club mantiene con el Elche por el traspaso de Iván Marcone, fue el merecido ganador del trofeo Puskas de 2025 tras firmar una auténtica obra de arte. No era el futbolista más mediático, pero ganó.

Montiel se impuso en las votaciones a Declan Rice, del Arsenal, con uno de sus golazos de falta al Real Madrid en Champions League; y a Lamine Yamal, del Barcelona, con el tanto que hizo en un derbi al Espanyol de liga. Por encima de ellos, el posible futuro futbolista franjiverde.

Golazo espectacular

La diana de Montiel es para guardarla en la retina de manera perenne. Ocurrió en la liga argentina, en enfrentamiento contra Independiente de Rivadavia: saque de esquina desde la izquierda a favor de su escuadra, despeje bombeado de la defensa, en la frontal del área Montiel la protege con el cuerpo, la deja botar y conecta una semichilena desde veinte metros que sorprende al portero rival... y a todo aquel que visiona la jugada.

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Santiago Montiel, futbolista de Independiente de Avellaneda / Independiente de Avellaneda

Gracias a este tanto, Montiel unió su nombre a los ilustres ganadores del Puskas, entre los que se encuentran Cristiano Ronaldo, Neymar, Ibrahimovic, James Rodríguez, Salah, Son o Garnacho, entre otros. Ahora veremos si también lo hace al de futbolistas que lucen la franja verde en la temporada 2026-2027.