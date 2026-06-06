149 partidos y 14 goles: así han rendido los cedidos en el Elche

El Elche ha tenido 7 futbolistas en calidad de cedidos durante la temporada 2025-2026, en la que ha conseguido la permanencia en Primera División, cinco de ellos desde el inicio del curso y dos a partir del mercado invernal. Jugadores que llegaron con teórica fecha de caducidad temprana (30 de junio), con visos de venir solo de paso... aunque con opciones de prorrogar su vinculación con la franja verde, al menos en algunos casos.

De hecho, dos de ellos ya lo han hecho. Curiosamente los últimos en llegar, aunque en ambas situaciones ya con arraigo en la ciudad de las palmeras: Gonzalo Villar y Buba Sangare. El primero iniciaba su tercera etapa en el Elche. El segundo, ilicitano, volvía a su casa tras su paso por las canteras de Levante y Roma.

El Elche ya ha ejecutado, a inicios del mes de junio, las dos opciones de compra que había pactado con ellos y sus clubes de procedencia, el Dinamo de Zagreb en el caso de Villar y la Roma en el de Buba. El primero ha alargado su vinculación con la entidad hasta 2029 y el segundo hasta 2031, firmando contratos de larga duración, dentro de la política habitual de Christian Bragarnik, con el objetivo de buscar, como mínimo, una revalorización para una posterior venta.

Tanto Sangare como Gonzalo han jugado 12 partidos en la segunda mitad de la temporada 2025-2026, con 542 para el de Carrús con orígenes malienses y 718 para el murciano, que ha celebrado un gol propio. Ambos han convencido con su rendimiento, en el caso de Villar por sus buenas prestaciones en el presente, en el tramo decisivo del curso, tras un primer mes de adaptación, y en el de Buba por el potencial futuro, que ya ha demostrado en algunas ocasiones, pese a su juventud y a la situación que se encontró a su llegada: sin laterales diestros y con el equipo en mala racha de resultados.

Los casos Chust y Mir

Hay otro caso de cedido con opción de compra que todavía parece en el alero. Es el de Víctor Chust, que volverá a pertenecer al Cádiz a partir del 1 de julio si el Elche no hace efectiva la posibilidad de quedarse con sus servicios en propiedad. El central valenciano ha sido titular habitual, disputando 33 partidos y anotando un tanto, el golazo contra el Getafe de la penúltima jornada, vital para la permanencia. En total ha sumado 2.299 minutos, siendo el séptimo futbolista más utilizado por Eder Sarabia.

Víctor Chust, Tete Morente y Álvaro Rodríguez celebran el 1-0 frente al Getafe, este domingo. / Áxel Álvarez

La continuidad de Chust, con el Cádiz en Segunda División, parece más que probable, al menos por los mensajes que se han lanzado jugador y club en los últimos meses, pero todavía no se ha pactado. El defensa, a sus 26 años, tiene mercado tanto en Primera como en el extranjero, por lo que en los próximos 24 días debería resolverse la situación.

Una situación que precisamente ha dado un giro importante con el desarrollo de la temporada en el caso de Rafa Mir, cuya compra por parte del Elche al Sevilla se daba por hecha hace meses y ahora da la sensación de estar totalmente enfriada, tras la concatenación de polémicas extradeportivas del murciano y la pérdida de importancia en los planes de Sarabia.

Stole intenta despejar por alto ante Rafa Mir / LaLiga

Mir no ha participado en las últimas jornadas de la temporada, primero debido a una lesión en los isquios y después por decisión técnica. Ha disputado 29 partidos, anotando 8 goles en 1901 minutos. Hasta enero fue indiscutible, pero desde entonces, entre lesiones y bajón de rendimiento ha ido cediendo protagonismo a André Silva, que le adelantó como máximo goleador del equipo, y Álvaro Rodríguez.

Del mismo club que Rafa Mir llegó cedido en verano Pedrosa, del que se esperaba un mayor rendimiento en el carril izquierdo que el que ha tenido, como claro revulsivo, muy por detrás de Germán Valera. El catalán ha jugado 30 partidos, aunque solo 11 como titular, ha marcado un gol, que valió un punto en la primera vuelta contra Osasuna, y ha dado una asistencia en 1.385 minutos. Cifras que parecen insuficientes para continuar la próxima temporada en el Elche.

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Buba Sangaré celebra el 1-1 a lomos de Héctor Fort, en La Cartuja. / LOF

Por último, los dos cedidos por el Barcelona, ambos sin opción de compra... y con sabor agridulce. Iñaki Peña perdió la batalla bajo palos con Dituro, disputando 16 partidos y encajando 28 goles, lejos en sensaciones y rendimiento del argentino. Héctor Fort, por su parte, se vio perjudicado en su mejor momento (diciembre) por una inoportuna lesión de hombro que le apartó demasiado tiempo de la dinámica de equipo y ha finalizado el curso con 17 partidos jugados y tres goles en 623 minutos.