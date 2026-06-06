Dos descensos con crecimiento y un ascenso sin protagonismo en el Elche

Cuatro franjiverdes (y un quinto que todavía no ha debutado con el Elche) han sido los futbolistas que la entidad comandada por Christian Bragarnik ha tenido a préstamo durante la temporada 2025-2026, dos de ellos durante la campaña completa (de agosto a mayo) y los demás a partir de invierno. Los rendimientos han sido diferentes, tanto a nivel individual como grupal.

El que más ha aprovechado su curso de cesión ha sido el central hispanocroata Matia Barzic, que encontró acomodo en la Cultural Leonesa, recién ascendido a Segunda División, para una segunda experiencia de este tipo, ya que durante la parte final de la 2024-2025 ya vivió esa misma sensación en el Eldense.

Esta vez recorrió muchos más kilómetros, pero encontró la misma confianza que a orillas del Vinalopó... aunque también vivió el mismo desenlace grupal: otro descenso a Primera RFEF. Lo hizo pese a las buenas sensaciones en lo personal, ya que disputó 36 partidos en Segunda, en los que acumuló 3.060 minutos y marcó dos goles, haciendo valer su talla en el juego aéreo. Los tres técnicos que le han tenido a sus órdenes (Raúl Llona, José Ángel «Cuco» Ziganda y Rubén de la Barrera) le han dado galones.

Ali Houary, durante un partido esta temporada con el primer equipo del Elche. / Jesús Hernández / ECF

Casi la misma historia ha vivido Ali Houary, que a sus 20 años (cumple 21 en agosto), se marchó cedido al Mirandés en febrero. El desenlace en Anduva fue el mismo que en León, descenso, pero el hispanomarroquí se cargó de partidos, un total de 15 en media temporada, con 780 minutos en los que pudo ofrecer una asistencia a sus compañeros. Y, sobre todo, mantuvo con vida a un equipo que a su llegada era colista a siete puntos de la permanencia y que acabó bajando, pero a solo tres de distancia de la salvación.

Ascenso del Eldense

La parte más feliz en lo colectivo de los cedidos del Elche le ha tocado vivirla al dominicano Rafa Núñez, que celebró el ascenso a Segunda División del Eldense, aunque sin protagonismo: 23 partidos, solo cinco como titular, y sin minutos entre las jornadas 29 y 37, las decisivas del curso azulgrana. Diaby, que se marchó en el mercado invernal a reforzar al Granada de Pacheta en la categoría de plata solo disputó ocho encuentros (sin un rol de liderazgo a partir de la jornada 35), mientras que el argentino Abiel Osorio, fichado en propiedad en enero, pero que se ha quedado cedido en Defensa y Justicia, apenas ha disputado cuatro encuentros desde entonces.

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Rafa Núñez, durante un entrenamiento con el Eldense en el campo anexo al Pepico Amat. / CDE

Estos cinco futbolistas tendrán contrato en vigor con el Elche a partir de julio: Diaby y Núñez hasta 2027, Barzic y Ali hasta 2028 y Osorio hasta 2029. Lo que no parece probable es que todos, ni siquiera la mayoría, tengan hueco en la plantilla que viene; a la espera de la llegada del nuevo entrenador, que tendrá que estudiar los casos de Barzic y Ali en pretemporada y comprobar el nivel de un Osorio que lleva tiempo lesionado.