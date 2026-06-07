Ni Barça ni Madrid: ¡el Elche, campeón del torneo LaLiga Futures!

El Elche se ha proclamado este domingo campeón del XXXIII Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures, que se ha disputado este fin de semana en Villarreal, en el que se medían los equipos alevines de los 20 clubes de Primera División, firmando una portentosa actuación, coronada con victoria en la final contra el Real Madrid (3-2).

Los jóvenes franjiverdes, dirigidos por Óscar Morales, se han impuesto "a lo Elche", tras una fase de grupos en la que terminaron cuartos, con una única victoria en la última jornada, ante Osasuna, cuando estaban casi eliminados. Luego, en las eliminatorias, mostraron su mejor versión, dejando por el camino a Barcelona, Rayo Vallecano y Sevilla.

La escuadra ilicitana pasó por la tanda de penaltis ante culés y madrileños, con su guardameta, Denis Niculaeseu, como héroe, deteniendo tres penaltis. Luego, en semifinales, ya este domingo por la mañana, remontaron al Sevilla (2-1), gracias a las dianas de Mario y Benito.

Apasionante final

En el partido por el título se repitió la historia, con otra remontada. El Real Madrid se adelantó en el marcador al minuto y medio de juego, por mediación de Hugo. Los franjiverdes equilibraron pronto la balanza, tras una genialidad en forma de chilena de Mario que sacó un defensa bajo palos, pero que previamente rozó con la mano Dani. El penalti lo transformó David Martínez, batiendo a Martín Casillas, hijo de Iker.

El empate sentó de maravilla al Elche, que planteó un partido de tú a tú al Real Madrid, con Mario topándose con el palo en otra delicatessen, esta vez con una espuela. Y a los quince segundos del segundo tiempo llegó la acción decisiva del 2-1, transformada por Gerard con un remate imparable a la escuadra.

El Elche fue capaz de mantener su ventaja en el marcador hasta la sentencia de David Martínez en el minuto 35 con otra obra de arte, un zurdazo cruzado a la escuadra, que llegó instantes después de que el Real Madrid estrellara en el poste el posible empate, y poco antes de que David Sánchez diera emoción a los últimos segundos de la final.

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