La cantera del Elche jugará la final del torneo de LaLiga Futures

Llega el verano y, esperando el Mundial y la próxima temporada, es tiempo de fútbol base. De medir fuerzas entre las mejores canteras del fútbol nacional. Durante estos días se está disputando en Villarreal el XXXIII Torneo Nacional Pamesa LaLiga FC Futures, con la participación de los alevines de los clubes de Primera División... con destacada actuación franjiverde.

El Elche se ha convertido en la gran sensación del torneo y ya está en la gran final, donde este domingo espera rival tras superar al Sevilla entre Real Madrid y Betis, que disputan la otra semifinal.

Hasta ahora, el conjunto de chavales dirigido por Óscar Morales, ha pasado rondas tras firmar una discreta fase de grupos, en la que fue cuarto, tras ganar solo a Osasuna (2-1) en el partido decisivo, empatar con el Villarreal (2-2) y ceder ante Atlético (3-1) y Sevilla (1-0), precisamente su próximo rival.

Sin embargo, en las eliminatorias los franjiverdes se han ido agarrando al césped... y los penaltis. En octavos de final dieron la campanada contra el Barcelona (0-0), que había sido primero de su grupo; y en cuartos repitieron el mismo procedimiento con el Rayo Vallecano (1-1), aferrados a su acierto desde el punto fatídico y al buen hacer de su portero, Denis Niculaeseu.

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El portero del Elche alevín para un penalti / David González

El siguiente paso, agarrados a la épica, se vivió en la semifinal contra el Sevilla (2-1), con remontada incluida. Tras empezar por detrás en el marcador, los franjiverdes supieron mantener la calma y darle la vuelta al marcador, con los goles de Mario y Benito. La final del torneo se disputará a la una de la tarde de este mismo domingo.