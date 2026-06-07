García Pimienta pasa la primera fase del casting del Elche

Semana y media después del sorprendente adiós de Eder Sarabia al Elche, el club franjiverde sigue sin entrenador para la temporada 2026-2027. El casting de la propiedad, encabezada por Christian Bragarnik, va quemando etapas a su ritmo, con análisis interno y entrevistas con los candidatos a suceder al preparador vasco en el cargo. No será una tarea sencilla, tras haber conseguido este los dos objetivos fundamentales durante su etapa al frente de la nave: el ascenso a Primera y la permanencia en la máxima categoría.

Por estilo, los nombres que más encajan en el futurible banquillo ilicitano son Iván Ania y Xavi García Pimienta. Con sus pros y sus contras, ambos tienen un perfil que daría continuidad en el proyecto de Bragarnik a la apuesta iniciada en su día con Sebastián Beccacece, que está a punto de iniciar el Mundial como seleccionador de Ecuador, y el ya mencionado Sarabia. El primero tiene trabajo y contrato en vigor para el próximo curso con el Córdoba. El segundo está en el paro desde que fuera destituido en el Sevilla, allá por abril de 2025.

Xavi García Pimienta durante su etapa como entrenador del Sevilla / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

Precisamente este último es el que ya ha pasado, en los últimos días, el proceso de una primera entrevista con Bragarnik en el casting del nuevo entrenador del Elche. La buena sintonía fue la nota positiva, para ambas partes, de dicha toma de contacto, que habrá que ver cómo evoluciona en el futuro, ya que ni García Pimienta es la única opción que tiene en cartera el club ilicitano ni la posible oferta franjiverde parece ser la única que vaya a tener el técnico catalán para entrenar en el futuro cercano.

Perfil idóneo

García Pimienta es un apasionado del estilo que ha tratado de desarrollar siempre el Elche durante las tres últimas temporadas, con éxito de resultados casi siempre, a excepción de la parte final de la 2023-2024, con Beccacece en el banquillo, cuando al argentino se le vino abajo el equipo en un momento absolutamente dulce, en el que se había postulado como candidato al ascenso a Primera, tras haber descendido el curso anterior. No se logró y hubo que esperar para ello a Sarabia.

Esa línea que quiere seguir el Elche deja a García Pimienta en la lista de favoritos del casting de Bragarnik. El preparador, que cumplirá 52 años en agosto, entrenó durante cuatro temporadas al filial del Barcelona, algo que se ve con muy buenos ojos en los despachos del Martínez Valero, ya que en los siguientes pasos del proyecto se le quiere dar un empujón a la apuesta por la cantera.

Tras salir del Barça se hizo cargo de Las Palmas, al que consiguió ascender a Primera en 2023 y mantenerlo con solidez en la élite, apostando por el producto local y siguiendo una línea que venía marcada en la entidad desde los tiempos de Quique Setién como entrenador... y Sarabia de ayudante. Luego le llegó la oportunidad de dar el salto al Sevilla, donde no pudo cambiar la dinámica negativa en la que se encuentra la entidad hispalense en los últimos tiempos.

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Falta ahora por saber el resto de elementos que se van uniendo al casting en los próximos días, con la opción de Iván Ania, por el que desde el Córdoba niegan que hasta el momento haya llegado algún tipo de oferta o comunicación desde la ciudad de las palmeras, alejándose y la de García Pimienta ganando enteros... salvo que Bragarnik se guarde un as en la manga a desvela próximamente.