Lucas Cepeda marca con su selección ante Cristiano Ronaldo

Con la mayoría de futbolistas del Elche ya de vacaciones desde el final de la liga, hay dos que van a alargar su temporada debido a los compromisos de sus selecciones nacionales. Uno, Affengruber, disputará el Mundial con Austria. El otro, Lucas Cepeda, no lo hará con Chile, pero está convocado para la ventana FIFA de estos días.

En ella "conviven" las 48 selecciones que participarán a partir del 11 de junio en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México; con equipos que sirven como sparrings para estos mismos en los últimos días de preparación de la gran cita balompédica de este 2026.

Cepeda celebra su primer gol con el Elche llevándose un dedo a la boca... ¿para callar críticas? / Héctor Fuentes

En este último listado está Chile, que no logró billete para la fase final del torneo tras firmar una pésima liguilla en la zona sudamericana, pero que por historia y nivel es un combinado a tener en cuenta siempre que te enfrentas a ello.

Por ello, este sábado han sido el rival de Portugal, una de las candidatas a todo a partir de la semana que viene, en partido amistoso pre-Mundial que se ha jugado en Oeiras y que terminó con triunfo luso por 2-1, gracias a los tantos de Guedes y Bruno Fernandes en la segunda mitad.

Gol de Cepeda

La diana chilena llevó la firma del propio Cepeda, que en el tiempo de descuento aprovechó un balón suelto en torno a la media luna del área para conectar un zurdazo preciso que superó al guardameta portugués, anotando su tercer gol como internacional.

Cepeda fue suplente y, con el 10 a la espalda, saltó al terreno de juego en el minuto 67, por lo que no pudo coincidir como rival sobre el césped con Cristiano Ronaldo, que disputó únicamente la primera parte con Portugal. El crack luso vio desde el banquillo tanto los goles de su selección como el del futbolista del Elche.

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Este martes (9 de junio), la Chile de Cepeda tiene su último amistoso contra la República Democrática del Congo, en la que no está convocado el también franjiverde Grady Diang, un duelo que tendrá lugar en la localidad francesa de Orleans.