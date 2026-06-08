Abiel Osorio, un fichaje del Elche con interrogante

El pasado 11 de enero, el Elche sorprendía, en pleno mercado invernal, con el anuncio del fichaje de Abiel Osorio, aunque no para incorporarse de manera inmediata, sino como primera incorporación de la 2026-2027. El delantero argentino se quedaba seis meses más en su país, en Defensa y Justicia, club en el que Christian Bragarnik tiene peso y poder de decisión, para preparar su aterrizaje en la ciudad de las palmeras, ganando minutos, goles y experiencia.

Algo que, pasado el tiempo, no ha ocurrido. A Osorio parece haberle perseguido una especie de maldición desde su fichaje por el Elche... o se ha decidido ser muy conservador con sus dolencias físicas para asegurar que llega a la pretemporada franjiverde, en la que deberá ganarse un hueco en una plantilla de Primera División, al máximo posible.

Osorio realiza trabajo físico durante su recuperación. / DYJ

Después de hacerse oficial su incorporación al Elche, con contrato firmado hasta 2029, Osorio apenas ha podido disputar cuatro partidos con Defensa y Justicia, en los que ha sumado únicamente 186 minutos y no ha marcado: disputó media hora como suplente ante Aldosivi once días después de la noticia, fue titular y jugó el partido completo contra Deportivo Riestra a finales de enero y duró un tiempo, antes de lesionarse, a inicios de febrero frente a Estudiantes.

Dos lesiones seguidas

Aquel día se le diagnosticó una rotura fibrilar en los isquiotibiales que le debía tener entre algodones entre dos y tres semanas, aunque en realidad no volvió a jugar hasta más de un mes después, el 12 de marzo contra Central Córdoba. Fue incluido en el once titular, pero duró media hora antes de tener que retirarse, otra vez con dolencias. Aquel fue su último partido con Defensa y Justicia.

El parte médico de esta nueva lesión mostró una rotura fibrilar de grado 3 en el bíceps femoral, que debía dejarle KO entre mes y mes y medio de baja, pero casi tres después no ha podido volver a defender la camiseta del equipo que confió en él tras una difícil salida de Vélez Sarsfield en 2024.

Allí, Osorio disputó 86 partidos y marcó 12 goles, aunque acabó siendo noticia, negativa, por una denuncia por agresión sexual de la que fue inicialmente absuelto el pasado mes de diciembre, aunque en mayo se reabrió la causa contra él y otros tres exfutbolistas de Vélez.

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Abiel Osorio, de cara y con el dorsal siete, celebra con sus compañeros de Defensa y Justicia. / Defensa y Justicia

En lo deportivo, su rendimiento en Defensa y Justicia le valió para fichar por el Elche, con 6 goles en 37 partidos oficiales durante el año 2025 y un Torneo Clausura (de julio a noviembre) en el que marcó cuatro tantos, con especial relevancia un doblete contra Boca Juniors. Ahora, aterrizará en un nuevo club, liga y país con el interrogante que provoca el parón de su carrera en los últimos meses.