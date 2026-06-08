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Buba Sangare, incluido en la prelista de la sub-19 para el Europeo

El joven futbolista franjiverde iniciará este jueves la fase de preparación en Las Rozas

Buba Sangaré posa durante el reportaje fotográfico para anunciar su renovación.

Buba Sangaré posa durante el reportaje fotográfico para anunciar su renovación. / ECF

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David Marín

David Marín

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho pública este lunes la primera lista de convocados para disputar el Europeo sub-19, que tendrá lugar entre el 28 de junio y el 11 de julio en Gales y cuya fase de preparación dará comienzo este jueves en Las Rozas y vivirá una segunda fase en la provincia de Alicante. En la misma ha sido incluido Buba Sangare, futbolista del Elche, fichado en propiedad hace solo unos días tras haber llegado en invierno, en calidad de cedido.

Sangare continúa de este modo con su progresión, que ha dado un salto exponencial en los últimos meses, aterrizando en Primera División en el club de su ciudad. Ahora se fortalece con la convocatoria por parte de Paco Gallardo, seleccionador sub-19, que deberá confirmarse cuando ofrezca la lista definitiva, ya que actualmente están citados 26 jugadores y al torneo solo pueden acudir 21.

Fechas de la convocatoria

Entre los convocados, aparte de Sangare, que ha sido internacional en esta categoría en seis ocasiones, destacan nombres como los de Thiago Pitarch, Joan Martínez y Dani Yáñez (Real Madrid), Xavi Espart (Barcelona) y Miguel Llorente (Atlético). Si Sangare disputa el torneo europeo hasta el final, el lateral franjiverde se perdería los primeros días de la pretemporada del Elche.

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Buba Sangaré, durante un rondo en un entrenamiento del Elche.

Buba Sangaré, durante un rondo en un entrenamiento del Elche. / Áxel Álvarez

En este torneo, España se enfrentará en la fase de grupos a la anfitriona Gales (28 de junio), a Dinamarca (1 de julio) y a Alemania (4 de julio). Las semifinales se disputan el 8 de julio y la gran final el día 11 en la localidad de Wrexham.

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