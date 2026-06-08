Óscar Morales: "Si el viernes me dices que el Elche va a ser campeón, te diría que estás loco"

Un éxito "a lo Elche" que pone al club en el mapa también a nivel cantera. El Alevín A franjiverde completó un logro sin precedentes el pasado fin de semana, tras llevarse LaLiga FC FUTURES por primera vez en la historia del club agarrándose a la épica. Dos tandas de penaltis, un pase en fase de grupos sobre la bocina y derrotar al Barça por el camino y al Real Madrid en la gran final dan lustre a un camino brillante, para una generación que ya es historia del Elche. Su entrenador, Óscar Morales, confiesa que los únicos optimistas eran los jugadores: "Para nosotros hacer historia era pasar alguna eliminatoria... pero eran los chicos quienes hablaban de ir a ganarlo. Ese sueño se ha ha terminado convirtiendo en una realidad".

Pregunta: En su caso, que está graduado en Periodismo. ¿Cómo titularía lo que ha sido este fin de semana?

Respuesta: Uf, complicado. El Elche CF hace historia te diría que es el titular. Si queremos reducirlo algo: El fútbol base del Elche hace historia. Porque la realidad es que ni en nuestros más grandes objetivos existía la posibilidad de ganar. Nosotros íbamos allí por el ascenso a Primera del club, que te invita automáticamente. Y ya jugarlo y prepararlo era una experiencia tremenda. Pero es que ganarlo no lo imaginaba nadie.

P: Para poner en contexto a quienes las competiciones de fútbol 7 tan lejos en el día a día. ¿A qué se podría asemejar en el fútbol profesional la hazaña lograda en la FUTURES por el Elche?

R: Leí una por redes que me gustó mucho. Lo comparaban con el Leicester que ganó la Premier League en 2016. Estoy muy de acuerdo porque nadie nos daba por favorito. La clave ha estado, como entonces con el Leicester, en la resiliencia que ha tenido este equipo. Con penaltis, goles en el último minuto, ganar al Real Madrid y al Barça... el título ha llegado a base de fútbol y de esfuerzo porque nadie nos ha regalado nada. No tenemos nada de ego en este equipo y eso nos ha ayudado a ser trabajadores y humildes. La verdad es que si el viernes me dices que el Elche va a ser campeón, te diría que estás loco.

El técnico Óscar Morales toca el trofeo de la FUTURES durante la entrevista, en la sala de prensa del Martínez Valero. / Pilar Cortés

P: ¿Se ha visto fuera en algún momento del torneo? El Elche estaba eliminado frente a Osasuna a falta de 20 segundos...

R: Hombre sí, en alguna hemos estado cerca. Es que no es un torneo sencillo por todo lo que implica a nivel de gestionar las emociones. También hemos tenido momentos de fortuna evidentemente, pero es que sin esos puntos de suerte es imposible llevarse este trofeo.

P: ¿Cómo de marcado ha estado el torneo de LaLiga FUTURES en el calendario del equipo?

R: Muchísimo. Yo me estoy acordando mucho de hace dos semanas, en un torneo en Santander. Fuimos a la playa y estuvimos hablando, todos juntos, de los que eran nuestros objetivos. Estábamos dolidos después de estar eliminados, pero quisimos unirnos y decirnos las verdades todos juntos. Hicimos una lista de deseos y yo puse: "Hacer historia en la FUTURES". Que por entonces pensaba en hacer historia ganando un partido y pasando de fase de grupos en el torneo, que era algo que nunca había hecho el Elche. Pero los chicos decían: "Mi objetivo es ganar la FUTURES". Yo les decía que ojalá... pero que era algo muy lejano y difícil. Ahora aquel sueño se ha convertido en una realidad.

¨Los chicos decían: "Mi objetivo es ganar la FUTURES". Yo les decía que ojalá... pero que era algo muy lejano y difícil. Ahora aquel sueño se ha convertido en una realidad" Óscar Morales — Entrenador del Alevín A

P: En la Ciudad Deportiva Pamesa (donde se disputó el torneo) hubo 12 futbolistas... pero la plantilla del Alevín A del Elche cuenta con 15 fichas. ¿Cómo se gestiona a esas edades que tres chicos se queden fuera de un hito así?

R: Es algo que se pone en conciencia desde el primer momento porque no todos pueden ir. Este es el último torneo de la temporada y hay que trabajar muy duro durante 10 meses para llegar a este torneo. Lo tenemos todos en el foco. La verdad que es un momento duro, yo siempre digo que esto es de los 15 de la plantilla. Ellos hacen todo lo posible y podría haberse quedado fuera otro compañero, pero las normas no las ponemos nosotros. Nos toca tomar la decisión y como entrenador asumo la responsabilidad.

P: Se ha hablado mucho de Zoilo y su calidad, de Niculaesei en las tandas de penaltis y de David Martínez y su doblete al Real Madrid... pero todo el mundo coincide en que el Elche ha sido campeón por su capacidad de competir y de agarrarse a los partidos. ¿Cuál es la clave para conseguir eso en chicos tan jóvenes?

R: Para eso es vital vivir muchas experiencias. En la Crevillent Cup hicimos un gran torneo. Ganamos al Manchester City y al Athletic Club. Perdimos contra el Betis 1-0 con clarísimas opciones de empatar. Pero es que no hay secretos, la clave ha estado en eso. En vivir muchas experiencias juntos, muchos viajes. En no dejar de entrenar. Ha sido una pasada el calendario. En liga hemos competido muy bien contra todos también. No hemos estado más cerca (han sido quintos) porque muchos momentos clave no han caído de nuestro lado. Pero al margen de la FUTURES, yo estoy muy orgulloso del trabajo realizado. Veo un equipo hecho y que ha crecido mucho desde septiembre.

Óscar Morales levanta el trofeo de LaLiga FUTURES, en el estadio Martínez Valero. / Pilar Cortés

P: Son torneos que tienen muchísima repercusión a lo largo de todo el país. ¿Hay miedo a que puedan salir varios jugadores este verano tras firmar un torneo así?

R: Aquí el club ha ido por delante y para ir al FUTURES tenías que renovar con el Elche. Todos los jugadores que han competido allí tienen vínculo con el Elche por las próximas temporadas. Si se quieren ir, pues habrá que llegar a un acuerdo con el club. Con eso había mucho revuelo que se ha multiplicado por lo buena que ha sido la actuación, pero todos los jugadores tienen vinculación con el club.

"Todos los jugadores que han competido en LaLiga FUTURES tienen vínculo con el Elche para las próximas temporadas" Óscar Morales — Entrenador del Alevín A

P: Es que además se les veía a todos muy implicados. Cantando el 'Aromas Ilicitanos' antes de cada partido, haciendo mención al mítico "a lo Elche", señalando el escudo tras las victorias...

R: Una anécdota que te puedo contar es de nuevo en ese viaje a Cantabria. Les repartimos obras con la letra del Aromas, porque aquí hay jugadores de Murcia o de Alicante que no se la sabían. Tienen prohibido usar el móvil, por lo que en el vuelo les dimos hojas con la letra. Camino de Cantabria, era gracioso ver a todos los niños repasando estrofa a estrofa para aprendérselo con el objetivo de llegar dos semanas después a LaLiga FUTURES y transmitir una identidad de equipo serio. Han salido imágenes muy bonitas. Por eso te digo que es un torneo en el que tenemos el foco de hace mucho. Ahora, cuando vengan al Martínez Valero, lo cantarán antes de los partidos porque se lo saben.

P: Desde la planificación del torneo. ¿Cómo ha preparado su cuerpo técnico partidos con apenas dos horas de difrencia entre un partido y otro?

R: Ha sido muy complicado porque apenas había tiempo. La fase de grupos sí que había margen y los analizamos con vídeo antes de ir al torneo. Luego, antes del partido, consignas claras y directas a los chicos de lo que toca y lo que no. Pero luego nuestra identidad, el ser un equipo que lucha y que trabaja, se viene trabajando desde principio de temporada. Luego, cuando pasamos de ronda y sabes el rival, pues a trabajar por la noche. Así fue contra el Barça. El staff ahí ha hecho un trabajazo con Adri Martínez como analista. Es tremendo lo que ha hecho para los jugadores y para mí, que al final me dejaba las cosas muy claras. Y así ha sido después de pasar cada ronda.

Detalles del trofeo de LaLiga FC FUTURES. / Pilar Cortés

P: Usted llega al Elche en verano de 2024, pero antes estaba en el cuerpo técnico del Rayo Ibense en Tercera Federación. ¿Por qué decide dar ese cambio en su carrera y volver al fútbol formativo?

R: Yo la verdad que he tratado a todos por igual, como futbolistas. He vivido las dos etapas de la misma manera, siendo un entrenador comprometido, que disfruta con lo que hace y que siempre busca levantar a la gente del público. Yo entreno también al Infantil B del Elche, a un sub-13 que ya es un equipo de fútbol 11. Es su primer año, pero hemos intentado todo el año algo muy parecido a lo que hacía Eder Sarabia con el primer equipo.

P: ¿Es algo que exige el club a los entrenadores de la base?

R: Sí. Al final, el futbolista que promocionará desde la cantera en unos años tiene que tener una identidad de club. Es una de las cosas que te hacen sentir orgulloso, porque hemos conseguido implantar ese estilo en un equipo que juega contra rivales de un año más. Es algo que tienen ya interiorizado para siempre durante su carrera.

P: ¿Le gustaría seguir con esta generación de futbolistas la próxima temporada?

Noticias relacionadas

R: Pues ojalá. Ha sido un año muy bonito, pero también muy duro. Son todos un grupo excepcional que ha demostrado tener mucha personalidad. No nos hemos llevado muchas alegrías porque el fútbol ha sido muy injusto durante muchas etapas... pero la alegría más gorda nos la tenía guardada para el final.