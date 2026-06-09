Affengruber se une a la lista de mundialistas del Elche

Este jueves empieza el Mundial de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México, el mayor evento del deporte más universal que se celebra cada cuatro años. Durante un mes las miradas estarán puestas en 48 selecciones que buscan dar a su país la gloria eterna que supondría levantar el trofeo Jules Rimet (nombre con el que se conoce a la copa del campeón) el próximo 19 de julio en Nueva York.

En esta cita, el franjiverdismo tendrá el corazón un pelín dividido. La mayoría, indudablemente, apoyará a la selección española, que intentará conseguir su segundo título universal, tras el levantado en Sudáfrica en el año 2010. Pero al torneo de 2026 acudirá un representante del Elche, algo que no ocurría desde hace tiempo...

David Affengruber celebra el penalti provocado frente al Atlético de Madrid. / Pablo Miranzo / EFE

El austriaco David Affengruber ha sido incluido en la lista final de su selección y ya prepara un torneo que, en su primera fase, le medirá a Argentina, vigente campeona, Jordania y Argelia; partiendo como clara candidata a avanzar a la fase de eliminatorias. El central franjiverde ha visto recompensada así su evolución en el club ilicitano desde su fichaje en el verano de 2024.

Affengruber se une a una breve lista de futbolistas que disputaron un Mundial como representantes del Elche. Corta, pero intensa, ya que, por ejemplo, incluye a un jugador que tiene en su palmarés el mayor título al que puede optar cualquiera en el universo balompédico.

Los otros tres franjiverdes

El actual central del Elche toma el relevo del colombiano Carlos "La Roca" Sánchez, que disputó el Mundial de 2014 al finalizar la única campaña que perteneció a la entidad el Martínez Valero, ya que ese mismo verano fue traspasado al Aston Villa.

El mediocentro dejó un grato recuerdo en aquella 2013-2014, en la que defendió la franja verde en 31 partidos oficiales. Con Colombia se viralizó uno de sus marcajes a Messi y en el torneo de Brasil llegó a cuartos de final.

Antes, en 1998, el nigeriano Ben Iroha aparece en los libros estadísticos como representante franjiverde en el listado de aquella convocatoria africana para una cita en la que se convirtieron en verdugos de España en el primer partido, con el recordado error de Zubizarreta en uno de los goles. Sin embargo, el defensa apenas disputó dos encuentros durante aquella 1997-1998 en el club ilicitano.

Y en 1986, el pionero franjiverde en un Mundial... levantó el título. Se trata del argentino Marcelo Trobbiani, que el 29 de junio de 1986 saltó al terreno de juego del Estadio Azteca en el minuto 90 del duelo entre Argentina y la República Federal de Alemania.

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Marcelo Trobbiani, en imagen de archivo / DIEGO FOTÓGRAFOS

Unos instantes después, Argentina se proclamó campeona del mundo, con Trobbiani en sus filas y Maradona como leyenda. Fueron sus únicos minutos en el evento, suficientes para sentirse, de pleno derecho, campeón.