El Elche de los 100 millones

Una vez cerrada la temporada llega la hora de poner notas. La felicidad por la permanencia conseguida por el Elche tiene su reflejo en el subidón que ha pegado el valor de plantilla franjiverde. Según el portal especializado Transfermarkt, el conjunto ilicitano concluye el curso con un valor que roza los 100 millones, concretamente 99,1 millones de euros, protagonizando la cuarta mayor subida entre los 20 equipos de Primera División.

En la actualización del mes de diciembre, antes del mercado invernal y en el mejor momento de la temporada, el Elche llegó a superar esa barrera de los 100 millones en Transfermarkt. Finalmente se ha quedado algo por debajo, muy poco, teniendo en cuenta, sobre todo, la pérdida de Rodrigo Mendoza, que actualmente presenta un valor de 20 millones de euros. Con él en nómina, la barrera se hubiera rebasado de manera más que holgada.

Con respecto al inicio de la temporada, la subida de valor franjiverde es de 14 millones de euros, quedando como la 16ª en la «clasificación» de Transfermarkt. De sus rivales de la 2025-2026, solo tres han protagonizado un mayor aumento: Levante (22,3 millones de euros), Celta (17,3 millones) y Villarreal (14 millones). La lista de devaluaciones la encabeza, de manera clara, un Real Madrid que se ha dejado 125 millones de euros en el valor de su plantilla, aunque pese a ello sigue ocupando la primera posición del ranking, con 1.219 millones de euros.

Cifras individuales

Por lo que respecta a los futbolistas, de manera individual, el gran protagonista de la temporada franjiverde vuelve a ser David Affengruber. El central austriaco ha disparado su valor de mercado para esta web especializada hasta los 20 millones de euros, una cifra que ronda la previsión que podría obtenerse por un traspaso durante el verano, sobre todo si el zaguero consigue brillar en el Mundial.

David Affengruber posa en el tunel de vestuarios durante la sesión de fotos con INFORMACIÓN, antes de la entrevista. / Áxel Álvarez

Affengruber ha aumentado en 11 millones de euros su valor de mercado durante la campaña, siendo el segundo futbolista de la liga española que más lo ha hecho, únicamente superado por el levantinista Carlos Espí, revelación del curso y motor del milagro granota que consiguió la permanencia. En su caso, su valor actual es el mismo que el de Affengruber (20 millones), pero partía desde más atrás, con una subida de 17,5 millones. Justo por detrás del austriaco quedan nombres como Julián Álvarez (Atlético), Moleiro y Mouriño (Villarreal), Abde (Betis), Gerard Martín (Barcelona) y Víctor Muñoz (Osasuna).

Los otros dos jugadores del Elche que presentan en positiva la diferencia entre sus valores de mercado de junio de 2026 y agosto de 2025 son Álvaro Rodríguez y Buba Sangare. El caso del delantero hispanouruguayo, que también cuenta con múltiples pretendientes para poder firmar un suculento traspaso en los próximos meses, ha ascendido 5 millones, duplicando su valor, hasta los 10 «kilos», aunque, en este caso, el club ilicitano espera sacar más tajada económica en el caso de una posible venta.

Álvaro Rodríguez celebra su gol con el balón en su brazo izquierdo / Áxel Álvarez

Sangare, que llegó al Elche en calidad de cedido en el mes de febrero, procedente de la Roma, y por el que la entidad ilicitana ya ha ejecutado su opción de compra, ha aumentado en 3,5 millones de euros su valor, plantándose ahora mismo en los 4,5 millones. Su juventud y proyección le hacen ser otro objeto preciado de valor de cara al futuro, ya que ha firmado contrato hasta 2031.

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No todo han sido alegrías en este sentido en el Elche. También ha habido devaluaciones, aunque poco destacadas en comparación con las subidas. Los tres que más han caído, un millón de euros en cada caso, son Fede Redondo, Martim Neto e Iñaki Peña.