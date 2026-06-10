Affengruber: "Fichar por el Elche me ha traído hasta el Mundial"

El central austriaco del Elche, David Affengruber, ya está en Estados Unidos, concretamente en la localidad californiana de Santa Bárbara, preparando con su selección el Mundial de fútbol que da comienzo este jueves y cuya primera cita para el combinado centroeuropeo tendrá lugar el 17 de junio, contra Jordania.

Pese a ser uno de los últimos futbolistas en llegar al grupo de Ralf Rangnick, Affengruber trata de hacerse en los entrenamientos con un hueco en los planes de su seleccionador. Y ha hablado en público, en rueda de prensa, sobre sus sensaciones de cara al mayor evento futbolístico del planeta.

Gonzalo Villar y David Affengruber celebran entre risas la victoria frente al Atlético de Madrid. / Europa Press

En sus palabras, como no podía ser de otra manera, Affengruber ha tenido muy presente al que es su club desde hace dos temporadas, el Elche. "El fichaje por un equipo español fue sin duda la decisión correcta", aseveró el central franjiverde. "Me trajo hasta aquí, a estar concentrado con la selección nacional en Estados Unidos", agregó.

Affengruber defendió con uñas y dientes la decisión tomada en el verano de 2024, cuando apostó por el proyecto del Elche, pese a tener que jugar en Segunda División, algo que no fue del todo comprendido en el entorno del fútbol austriaco, que le esperaba en una categoría superior, algo que logró con el ascenso a Primera.

Su traspaso, a un lado

Esta temporada ha supuesto la consolidación de Affengruber, que ha firmado un notable curso, con 39 partidos oficiales disputados, un gol, aquella brillante actuación contra el Atlético de Madrid y una regularidad que le ha convertido en una de las revelaciones del campeonato. Una carta de presentación que le ha abierto las puertas de las direcciones deportivas de importantes clubes europeos.

"¿Un traspaso? Estoy aquí para concentrarme en el Mundial. Lo que pueda pasar después no me preocupa", explicó Affengruber al ser cuestionado sobre la posibilidad de cambiar de aires este verano. Hay que recordar que el austriaco tiene otro año más de contrato con el Elche, por lo que el equipo que le quiera tendrá que negociar con Christian Bragarnik.

El defensa del Elche también comentó que vivió el día de su inclusión en la convocatoria de Austria para el Mundial mientras disfrutaba, en compañía de familiares y amigos, de una jornada de piscina en el jardín de su casa. "Tenía muchas ganas de venir y me emocioné", reconoció un Affengruber que, pese a su buen rendimiento, no entró en los planes de Rangnick hasta la última ventana FIFA previa al Mundial.

Sobre su rol en el combinado austriaco, el franjiverde no se pone muros ni presión. "Lo más importante es ayudar al equipo. Daré lo mejor en los entrenamientos, aportaré mi granito de arena y estaré listo cuando me necesiten", asevera.

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Affengruber, durante un entrenamiento reciente con Austria / OFB

Tras enfrentarse a Jordania en la primera jornada, la Austria de Affengruber se debe medir a Argentina (22 de junio), vigente campeona del mundo y con el posible duelo directo contra Messi en el horizonte, y a Argelia (28 de junio), en el cierre de su fase de grupos, esperando sacar el billete para la ronda de eliminatorias.