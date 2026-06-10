Pablo Hernández y Heinze entran con García Pimienta en el casting del Elche

Han pasado 14 días desde el anuncio de la marcha de Eder Sarabia y el lugar principal del banquillo del Elche sigue vacante. El casting de Christian Bragarnik continúa su proceso, con el nombre de Xavi García Pimienta desde el principio entre los destacados, al que se le van sumando candidatos, con mayor o menor fuerza.

Entre los últimos en sonar, y que gustan en la planta noble del estadio Martínez Valero, están Pablo Hernández y Gabriel Heinze, que han concluido recientemente sus temporadas profesionales. El primero es el entrenador del Castellón, al menos hasta el 30 de junio, club que quedó eliminado el martes del "play-off" de ascenso a Primera División. El segundo forma parte del cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal, finalista de la Champions League.

Pablo Hernández, joven y con progresión, encaja como un guante en el ideal de candidato a suceder a Eder Sarabia, por su filosofía futbolítica que ha podido demostrar en un Castellón que ha sido un equipo ofensivo, dominador y vertical en Segunda División con él al mando. Se hizo cargo del conjunto albinegro a inicios de la presente campaña, tras la temprana destitución de Plat y ha llevado al club de su ciudad hasta las puertas de la élite.

Hernández acaba contrato en junio y pese a ser incluso accionista del club, ha dejado aparcada su renovación, que no está descartada, al menos de momento. En el Elche gusta, pese a que su única experiencia en el fútbol profesional son los partidos de esta 2025-2026 con el Castellón, ya que anteriormente dirigía a su filial, tiene 41 años y se retiró en 2023.

El interés por Heinze, avanzado por la cadena COPE, que en el pasado ya entró en algún que otro casting, respondería a un perfil algo más maduro. El argentino tuvo una extensa trayectoria como futbolista, con pasos destacados en PSG, Manchester United y Real Madrid, mientras que en los banquillos ha dirigido a Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Atlanta United y Newell's Old Boys, antes de incorporarse al grupo de ayudantes de Arteta en julio de 2025, donde tiene una propuesta para seguir.

Los castings de Bragarnik

Estos nombres se unen al de Xavi García Pimienta, que parece encabezar un casting que lleva un par de semanas en marcha. No es el más largo, todavía, de la era Bragarnik, ya que entre la salida de Sebastián Beccacece, anunciada el 26 de mayo de 2024 por el propio técnico en rueda de prensa y confirmada tras la última jornada de aquella temporada, el 4 de junio, pasaron entre 20 y 29 días, hasta que el 24 de junio se oficializó el fichaje de Sarabia, con algún fichaje de futbolista ya concretado.

Previamente, los procesos de selección de Bragarnik habían sido más cortos, aunque siempre durante la temporada, excepto el fichaje en su primera etapa de Jorge Almirón, que estaba pactado con la temporada 2019-2020 todavía por concluir y que se ejecutó pese al ascenso a Primera. Entonces, la entidad franjiverde anunció la salida de Pacheta el 25 de agosto y un día después la contratación del argentino.

Siguiendo cronológicamente, el 13 de febrero de 2021, el Elche anunció la salida de Almirón como "renuncia" del propio técnico, anunciando a Fran Escribá al día siguiente. El 22 de noviembre de ese mismo año, el valenciano fue fulminado justo al terminar un partido contra el Betis. Seis días después llegó Francisco, con Mantecón como interino durante esa semana e incluso dirigiendo un partido habiéndose oficializado el fichaje de aquel.

El 4 de octubre de 2022, a la una de la madrugada, el Elche despidió a Francisco al inicio de la fatídica temporada del centenario. Ocho días después se anunció el regreso de Almirón, con Alberto Gallego como interino entre medias. La fugaz segunda etapa de Almirón terminó el 7 de noviembre, llegando Pablo Machín el 17 de ese mismo mes, diez días después, tras un nuevo paso temporal de Mantecón por el banquillo del primer equipo.

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Por último, el despido de Machín se oficializó el 20 de marzo de 2023 y la contratación de Sebastián Beccacece, que ya estaba acordada para la siguiente temporada, se adelantó, una vez arreglada toda la documentación que permitía al argentino entrenar en España, haciéndose realidad el 27 de marzo, una semana más tarde de haber sido cesado el soriano. Diferentes épocas, diferentes castings. Aunque, casi siempre, con la tranquilidad habitual de Bragarnik como norma habitual.