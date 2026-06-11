Continuidad bajo palos en el Elche y un premio merecido

Matías Dituro, Alejandro Iturbe... y Owen Bosch. Con el adiós definitivo de Iñaki Peña tras su irregular paso por Elche, son los tres guardametas que iniciarán la pretemporada el próximo lunes 29 de junio. Se trata del mismo trío que se presentó en verano el curso pasado, pero la opción de traer cedido al guardameta del Barça sedujo a un Eder Sarabia que siempre apostó por tener "tres porteros de máximo nivel para aumentar la competitividad en la portería". Una decisión que tuvo sus pros, pero también sus contras.

A lo largo de la 2025-2026, Peña y Dituro han ido alternando sus servicios bajo palos, con el argentino yendo de menos a más y el alicantino de más a menos. La relación personal entre ambos tampoco ha sido la mejor, marcando siempre las distancias en cada entrenamiento o calentamiento previo a los partidos y limitando sus contactos a lo meramente profesional. Por méritos propios, Dituro fue quien terminó la campaña como titular. Y, salvo sorpresa, será quien inicie la próxima.

El santafesino, de 39 años, afronta su cuarta temporada defendiendo la franja. Llegó en enero de 2024, con el respaldo de Sebastián Beccacece. Desde entonces, ha ido mejorando las actuaciones de todos sus compañeros de portería. Se hizo con un hueco por delante de Edgar Badía en la 2023-2024, fue casi siempre titular en la 2024-2025 frente a San Román, curso en el que terminó como Zamora de Segunda División; y este año, el más reñido, también ha terminado jugando más (y mejor) que Iñaki Peña.

Matías Dituro firma su renovación como jugador del Elche junto a Pedro Schinocca, director general del club. / Jesús Hernández / ECF

El consolidarse en la portería franjiverde permitió a Dituro renovar un curso más el pasado mes de marzo. Lo hizo en un momento complicado, cuando el equipo acumulaba tres meses sin ganar un partido, con los fantasmas del descenso más vivos que nunca. El argentino confió y prolongó su contrato para la 2026-2027. Su premio será seguir defendiendo la franja en Primera División... y como favorito para iniciar el curso siendo titular.

También tiene contrato bajo palos Alejandro Iturbe. De hecho, cuenta con una de las vinculaciones más extensas de la plantilla: firmó el pasado verano hasta junio de 2029. Pero su caso es peculiar, ya que todavía no ha debutado en partido oficial como franjiverde. Ha ejercido como tercer portero durante toda la temporada, a la sombra de Dituro y Peña. Y a sus 22 años, encadenar una segunda campaña sin jugar sería un escenario poco favorable para el jugador.

Alejandro Iturbe durante la pretemporada. / ECF

El club considera a Iturbe un gran proyecto para su portería. De hecho, ese mismo motivo llevó a la propiedad a firmarle un contrato de larga duración el pasado verano, cuando salió por primera vez del club donde se formó, el Atlético de Madrid. El madrileño también cuenta con el respaldo deportivo de haber sido titular con la selección española sub-21. Ahora, con el futuro cuerpo técnico como un factor importante para su futuro, se desconoce si le espera una experiencia lejos del Martínez Valero para seguir creciendo o si seguirá como presumible escudero de Dituro, con quien mantiene una relación muy cercana.

El salto de Owen

La novedad en la portería a estas alturas del verano está en el tercer portero. Y es que, según ha podido saber INFORMACIÓN, la comisión deportiva franjiverde ya ha trasladado a Owen Bosch que cuentan con él como jugador de la primera plantilla (con ficha del filial) de cara a la próxima campaña. Con 19 años y contrato hasta junio de 2028, Owen es uno de los grandes proyectos que tiene el club en la cantera. Llegó a la base del club en 2022 como Cadete, y desde entonces ha ido quemando etapas a una velocidad vertiginosa.

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Owen Bosch bloca un balón durante un partido amistoso con la selección española sub-19. / SE

Este curso ha jugado 22 partidos en el Ilicitano, siendo titular casi siempre que ha estado disponible. Además, ha sido convocado en numerosas ocasiones por la selección española sub-19, pese a que se ha quedado fuera de la lista para el Europeo (en la que sí está Buba Sangaré). Owen se estrenó en un viaje con el primer equipo en 2024, para ser el tercer portero en el Racing de Ferrol-Elche en Segunda División (cuando todavía tenía 17 años). En la 2025-2026, inició la precampaña como tercer guardameta... pero la llegada de Iñaki Peña le dejó fuera de la dinámica durante gran parte de la temporada. Ahora, tras un año de fogueo en Segunda RFEF, está listo para cumplir con el rol de portero reserva en Primera División.