El debate del Elche: ¿Debe cundir la preocupación tras 15 días sin entrenador?

El fútbol genera debates interminables. Cada decisión de un entrenador, actuación de un futbolista o resultado de un partido provoca un sinfín de reacciones que no siempre tienen que coincidir. En INFORMACIÓN tomamos el pulso a temas de actualidad con "Polos Opuestos", un espacio para la reflexión y el contrapunto.

La pregunta que lanzamos esta semana está relacionada con el "vacío de poder" que hay desde hace 15 días en el banquillo, del Elche, tras la decisión de Eder Sarabia de no continuar la próxima temporada: ¿Debe cundir la preocupación tras 15 días sin entrenador?

Una mala costumbre, por Pedro Rojas

El tiempo es una magnitud elástica que Bragarnik estira de un modo muy particular de manera que ha convertido la dilación en una seña de identidad, en una forma de trabajo. Le ha valido hasta ahora, pero la máxima categoría no espera. El dueño del Elche se maneja perfectamente en la confección de equipos, no le asusta, al revés, le divierte. Demorar tanto la llegada del sustituto de Eder Sarabia confirma que el propietario no necesita la opinión de su técnico para tomar decisiones que afectan sustancialmente a la estructuración del proyecto, a la forma de jugar futura.

Bragarnik, sonriente, en el palco del Bernabéu / LOF

Así que, o bien tiene muy claro el perfil de preparador que va a fichar y todos los candidatos juegan de la misma manera, o bien le da igual, y eso sí es un problema porque quien tiene que poner al equipo a funcionar es el entrenador, y convendría que estuviera muy claro para no cometer el error funesto de darle piezas a las que no sea capaz de extraerle el jugo porque no se adecúan a su estilo. Es costumbre en el Elche, desde la irrupción del empresario argentino, demorar en demasía la contratación de jugadores, le sirve para ajustar los precios, para sellar traspasos más asequibles, pero el contrato de quien lidere el banquillo es capital, puedes equivocarte en tres de los 22 futbolistas de campo y no afectar al rendimiento general, pero si la pifias con el preparador, entonces échate a temblar...

Vamos a calmarnos, por David Marín

La pretemporada no empieza hasta dentro de un mes. La liga, en dos. El proyecto de Bragarnik se construye con calma, en el césped y en el banquillo. La decisión de Sarabia cogió a contrapié y, ya para contratar al vasco, el proceso de selección duró en torno a tres semanas. En este mes de junio, el trabajo de contratación de futbolistas que acaben contrato ya debería estar hecho, con Eder o con quien venga a suplirle. No es un problema porque son decisiones de club, no de entrenador. Y el otro trabajo principal que hace el Elche por estas fechas, el de madurar los fichajes que luego caerán en las últimas fechas de agosto, se puede hacer sin necesidad de que un entrenador esté en el cargo cinco, diez o 15 días antes.

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En la planta noble del Martínez Valero deben ser conscientes de la importancia de acertar en la elección del nuevo entrenador porque Sarabia ha dejado un hueco grande que llenar, por resultados y por personalidad. Abarcaba mucho. No servirá cualquier en lugar, por conocimientos futbolísticos y por mentalidad. Y, además, hay que ser conscientes de que el mercado de entrenadores también se mueve. Algunos acaban de terminar su temporada. O deben estudiar propuestas de renovación. O de diferentes clubes. Calma. Pronto habrá entrenador.