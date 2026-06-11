El Elche cita a sus futbolistas el 29 de junio para iniciar la pretemporada... a falta del entrenador

El Elche ya ha comunicado a su plantilla el día en el que están citados para iniciar la pretemporada de la 2026-2027. Los futbolistas con contrato como franjiverde, que son 22 a día de hoy, regresarán al trabajo el próximo lunes 29 de junio, una semana antes de la fecha de la que estableció Eder Sarabia para iniciar la preparación durante sus dos temporadas en Elche.

El 29 de junio es la fecha que ha trasladado la comisión deportiva... pero está sujeta a cambios. Sobre todo porque el club ilicitano, a falta de menos de tres semanas para el inicio de su pretemporada, todavía no tiene entrenador (ni apenas cuerpo técnico). Pese a que la propiedad espera que la llegada del técnico no se dilate demasiado y pueda quedar cerrada antes de la fecha citada, en caso de no llegar a un acuerdo la fecha, por obligación, podría retrasarse algunos días.

Seis semanas completas

La expedición franjiverde contará con seis semanas completas de preparación para afrontar una segunda temporada en la élite del fútbol español, antes de que la liga arranque el fin de semana del 14 al 16 de agosto. Servirán para empezar a calibrar el nivel competitivo de un proyecto completamente renovado, tras la marcha del anterior técnico Eder Sarabia y de uno de los principales pilares del equipo como era Aleix Febas.

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22 futbolistas

La buena noticia de cara al inicio de la preparación estival se encuentra en la plantilla: el Elche, a día de hoy, cuenta con 22 futbolistas con contrato para iniciar la puesta a punto. A los 17 ya en plantilla de la pasada temporada, se sumarán los centrales Matia Barzic y Bambo Diaby, el extremo Rafa Núñez, el mediapunta Ali Houary y el delantero Abiel Osorio, quienes regresan al club franjiverde tras cesión. Eso sí, algunos de ellos podrían no contar para el nuevo cuerpo técnico como podría ser el caso de Rafa Núñez, ya que el dominicano apenas ha jugado en Primera RFEF con el Eldense. Además, como suele ser costumbre, también subirán varios jugadores desde el filial para completar entrenamientos durante las primeras semanas.