André Silva no renueva con el Elche y firma por el Oporto

André Silva no seguirá en el Elche la próxima temporada. El luso, fichaje estrella del pasado verano, no ha renovado con el club franjiverde, con quien tenía la opción de prolongar su contrato otro año, y ha vuelto a su club de origen, el Oporto. El acuerdo llevaba cerrado varios días, según avanzaron medios portugueses, pero no se ha oficializado hasta este viernes.

Con su adiós, el Elche se queda sin su pichichi de la pasada campaña. Silva fue vital en la consecución de la permanencia franjiverde, anotando diez dianas durante su etapa en el Martínez Valero en algo más de 1.800 minutos. Pese a dos lesiones musculares que lastraron su continuidad, fue un delantero de notable rendimiento para Eder Sarabia.

André Villas-Boas, presidente del Oporto, y André Silva, exfutbolista del Elche, en su anuncio como nuevo jugador del club. / FCP

Su adiós confirma que la dirección deportiva del Elche deberá de firmar a un delantero centro este verano... como poco. La continuidad de Rafa Mir en el proyecto, cedido por el Sevilla este curso, parece poco probable. Pero por Álvaro Rodríguez también han llegado ofertas importantes a las oficinas del Martínez Valero, un hecho que, en el escenario más cambiante, podría provocar que el tridente de los 25 goles se marche al completo de cara al próximo curso.

Vuelta a casa

André Silva, que renuncia a parte de su salario por volver a la que es su casa, es canterano del Oporto. Despuntó especialmente en las categorías inferiores del club luso, con quien debutó en 2015 con apenas 19 años. En la temporada 2016-2017 hizo 21 goles en 44 partidos, cifras que llevaron al Milan a pagar 38 millones de euros por sus servicios.

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André también pasó por Sevilla, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Real Sociedad y Werder Bremen antes de llegar al Elche, movimientos en los que movió un total de 71 'kilos'. Además, ha formado parte de la selección portuguesa en los Mundiales de 2018 (Rusia) y 2022 (Catar). "Tarde o temprano esto tenía que suceden y creo que ocurrió en el momento justo", ha declarado Silva a través de los canales oficiales del Oporto.