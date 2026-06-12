Encuesta INFORMACIÓN | ¿Qué entrenador te gustaría que llegue al Elche?

La preparación de la temporada 2026-2027 sigue avanzando y el Elche, a día 12 de junio, sigue metido de lleno en el casting por escoger a su futuro entrenador. Desde el inesperado adiós de Eder Sarabia, hace ya más de 15 días, son muchos los nombres que han rondado la órbita franjiverde. Xavier García Pimienta, Iván Ania, Gabriel Heinze, Pablo Hernández o Santi Denia son algunos de los nombres que, en mayor o menor medida, se han llegado a evaluar desde las oficinas del Martínez Valero como futuribles para el banquillo. Escoge a tu favorito en esta encuesta de INFORMACIÓN.

García Pimienta

Es el nombre que más ha sonado desde las primeras horas sin técnico. En lo económico y administrativo, sería una de las opciones más viables ya que se encuentra sin equipo desde abril de 2025. En lo deportivo, casa con la línea continuista que busca la propiedad. Ya se han reunido, con buena sintonía entre técnico y dirigentes. Su principal respaldo se encuentra en las tres magníficas campañas que firmó como técnico de Las Palmas. Su última etapa en Sevilla, donde no fue capaz de revertir la mala dinámica que acumula desde hace años el club hispalense, menos brillante. Lleva 14 meses sin entrenar.

Iván Ania

Opción atractiva por estilo, edad y caracter... pero complicada. Acumula tres temporadas en el Córdoba (un ascenso y dos permanencias holgadas en Segunda División) y tiene contrato con el conjunto andaluz hasta junio de 2027. Su nombre cogió fuerza en los primeros días, pero ha ido perdiendo enteros con el paso del tiempo.

Gabriel Heinze

El argentino Gabriel Heinze es otro de los técnicos que tiene Christian Bragarnik en su lista. Actualmente forma parte del cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal, donde ejerce como especialista en funciones defensivas del campeón de la Premier League. En los banquillos ha dirigido a Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Atlanta United y Newell's Old Boys.

Pablo Hernández

Entrenador del Castellón, quien destaca por una propuesta futbolística atractiva y arriesgada. Dio el salto desde el Castellón B en las primeras semanas de temporada y ha terminado metiendo al equipo en "play-off", donde cayó frente al Almería en semifinales. Termina contrato en el conjunto orellut, pero quieren renovarle. Es el perfil más joven de la lista con 41 años.

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Santi Denia

El oro olímpico en París Santi Denia es otro de los nombres que se plantean sobre la mesa de Bragarnik, según Marca. Muy vinculado a las categorías inferiores de la selección española, donde pasó más de 15 años en distintas categorías, conoce a muchos jugadores del fútbol español. Tuvo un breve paso en la 2025-2026 en el Al Shahaniya de la liga de Catar, pero es libre.