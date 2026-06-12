Solo queda el Elche por elegir entrenador en Primera

De los 20 clubes que competirán en Primera División la próxima temporada, el Elche es el único que todavía no ha decidido —o al menos no ha trascendido— quién será su nuevo entrenador. 18 banquillos ya están definidos de manera oficial. Y junto al franjiverde, el Rayo Vallecano es el único equipo que falta por comunicar su decisión. Eso sí, desde hace varios días la mayoría de los medios nacionales dan por hecho que el elegido por Martín Presa es Jagoba Arrasate, con el anuncio pendiente de que se cierren los últimos "flecos".

El Elche, priorizando el acertar por delante de tener un cuerpo técnico lo antes posible, todavía no ha dado ese paso definitivo. Christian Bragarnik sí se ha reunido con distintos perfiles entre los que destaca García Pimienta, con quien hubo una gran sintonía. También forman parte del casting Gabriel Heinze, en el cuerpo técnico del Arsenal, Iván Ania, del Córdoba, Pablo Hernández, del Castellón, o incluso Santi Denia, este último avanzado por MARCA y actualmente sin equipo. Pero todavía no hay fumata blanca con el hombre elegido.

Bragarnik, en el centro de la imagen, escoltado por Schinocca, a su izquierda, y por Buitrago, a la derecha. / Áxel Álvarez

Bragarnik, que se dejó ver por el estadio Azteca en el partido inaugural del Mundial, sigue meditando la mejor opción para el proyecto de la 2026-2027, que en principio tiene fijado su inicio el próximo 29 de junio en el Martínez Valero, es decir, en menos de tres semanas; para arrancar la pretemporada. Hasta entonces, la propiedad, como suele ser habitual desde su llegada a Elche, no se precipitará a la hora de tomar una decisión que marcará el futuro del club.

Seis cambios

De cara a la próxima campaña, hasta seis clubes de Primera han dado un cambio en su cuerpo técnico. Cinco ya son oficiales, el Rayo está en negociaciones avanzadas y el Elche sigue rastreando el mercado de entrenadores. El Real Madrid ha reemplazado a Álvaro Arbeloa por José Mourinho. El portugués, que fue una de las bazas electorales de Florentino Pérez, firma por las próximas tres temporadas en su regreso al Bernabéu. El elegido por el Athletic Club, tras el adiós de Ernesto Valverde, ha sido el alemán Edin Terzic, ex del Borussia Dortmund.

Entrenadores en Primera División FC Barcelona: Hansi Flick

Real Madrid: José Mourinho

Villarreal: Íñigo Pérez

Atlético de Madrid: Diego Pablo Simeone

Real Betis: Manuel Pellegrini

Celta de Vigo: Claudio Giráldez

Getafe: José Bordalás

Rayo Vallecano: Jagoba Arrasate (pendiente de cerrarse)

Valencia: Carlos Corberán

Real Sociedad: Pellegrino Matarazzo

Espanyol: Manolo González

Athletic Club: Edin Terzic

Sevilla: Luis García Plaza

Alavés: Quique Sánchez Flores

ELCHE: por decidir

por decidir Levante: Luís Castro

Osasuna: Luis Miguel Ramis

Racing de Santander: José Alberto López

Deportivo de La Coruña: Antonio Hidalgo

Almería o Málaga: Rubi o Juan Funes* *la presencia de Almería o Málaga está pendiente de que se juegue la final del "play-off" de ascenso entre ambos equipos.

Osasuna decidió no renovar a Alessio Lisci después de quedar a las puertas del descenso, y su sustituto es Luis Miguel Ramis, que debutará en la élite. El Villarreal comunicó que Marcelino, pese a meter al equipo tercer clasificado, no seguiría el próximo curso. El conjunto groguet alcanzó un acuerdo con Íñigo Pérez, técnico del Rayo, en un puzzle que está cerca de resolverse con la próxima llegada de Arrasate a Vallecas. El club franjiverde, pendiente de la decisión final, será el sexto que cambie su banquillo con el paso de temporada.

Predomina la continuidad

La mayoría de banquillos de la élite del fútbol nacional gozarán de continuidad como proyecto. Será el caso de los otros 14 cuerpos técnicos. Entre ellos destacan el Atlético de Madrid, camino de la 15ª campaña con Diego Pablo Simeone en el banquillo, el Real Betis, donde Manuel Pellegrini va a por la sexta, o el Getafe, equipo que jugará en Europa y ha llegado a un acuerdo para renovar a José Bordalás hasta junio de 2028. También conservarán su plaza en primera Luis García en Sevilla, Quique Sánchez Flores en el Alavés, Pellegrino Matarazzo en la Real Sociedad y Luís Castro en el Levante, después de mejorar el rendimiento de sus clubes y cumplir con sus respectivos objetivos.

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Además, los tres equipos que darán el salto desde la Segunda División también tienen asegurado su futuro. El campeón Racing de Santander estará comandado por José Alberto López, el Deportivo de La Coruña seguirá de la mano con Antonio Hidalgo (pretendido por el Elche en verano del 2024) y el que ascienda vía "play-off" tiene garantizado su futuro en el banquillo. El Almería tiene contrato con Rubi hasta junio de 2027, mientras que el Málaga renovó a su técnico Juanfran Funes por un curso más, hasta junio de 2028. Todos conocen el futuro de su banquillo... excepto el Elche, que sigue deshojando la margarita.