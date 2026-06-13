Anselmi llega a Elche tras convencer a Bragarnik en una semana

Martín Anselmi ya es, de manera oficial, el entrenador del Elche para la temporada 2026-2027. El técnico argentino, que cumplirá 41 años el próximo mes de julio, dara continuidad a la línea del proyecto de Christian Bragarnik que se inició con Sebastián Beccacece y tuvo continuidad con Eder Sarabia, que cerró su etapa, de manera precipitada, el pasado 27 de mayo, cuando comunicó que no cumpliría el año de contrato que le quedaba con la entidad franjiverde.

Ahí comenzó un casting que ha durado dos semanas y media, hasta la 'fumata blanca' de este sábado, cuando el Elche ha hecho oficial la contratación de Anselmi para el próximo curso, con otro opcional según objetivos. Un proceso en el que el nuevo entrenador ha ido de tapado, pese al baile de nombres que han rondado los últimos días en el entorno franjiverde.

El fichaje de Anselmi por el Elche se ha fraguado tras un contacto inicial entre ambas partes establecido hace algo más de una semana, a través de videollamadas que han sido claves para que Bragarnik diese luz verde a la contratación por delante de otras opciones. El proceso ha sido similar al de hace dos años con Sarabia, cuando el feeling entre las partes también se solidificó, pese a la distancia física.

En esas reuniones telemáticas, la idea de juego de Anselmi ha calado tanto en Bragarnik como en el resto de la planta noble del Martínez Valero, con Pedro Schinocca, el director general, siendo parte activa también de la operación. La juventud del nuevo entrenador y su trabajo en Ecuador y México, que la directiva del club ilicitano conocía perfectamente, han sido claves para realizar esta apuesta por la que ya se decantó en su día un grande del fútbol europeo como el Oporto.

Empieza a trabajar esta semana

Anselmi está entusiasmado con la nueva oportunidad que se le presenta. El nuevo entrenador del Elche tiene previsto llegar este lunes a la ciudad de las palmeras y será presentado, previsiblemente, el miércoles. Es consciente del lugar al que llega y de que su método, pese a que en parte ya está implantado, necesitará rodaje, aunque para ello se apoyará en la pretemporada. El argentino quiere encontrar la estabilidad que tuvo en Independiente del Valle y Cruz Azul, lugares en los que triunfó, y olvidar las malas experiencias de Portugal y Brasil, donde ciertos condicionantes le han impedido poner en práctica su método con éxito.

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Martín Anselmi, nuevo entrenador del Elche / EFE

Ahora se abre una nueva etapa para Anselmi, que conoce perfectamente la liga española y a la plantilla del Elche. De escuela bielsista, ha mantenido relaciones laborales en los últimos meses con técnicos de nuestro país como Iñigo Pérez, Andoni Iraola, Marcelino García Toral o Carlos Corberán. Queda todo listo, por lo tanto, para el inicio de la 'era Anselmi' en el Elche.