El Elche ya tiene entrenador: Martín Anselmi, el elegido por Bragarnik

El Elche ya tiene entrenador para la temporada 2026-2027. El club franjiverde ha hecho oficial este sábado la contratación de Martín Anselmi, que será el sucesor en el cargo de Eder Sarabia, que el pasado 27 de mayo anunció, de forma sorprendente, que no cumpliría el año de contrato que le restaba, pese a haber conseguido dos éxitos en su etapa ilicitana, el ascenso y la permanencia.

Anselmi, que cumplirá 41 años en julio y firma por una temporada más otra opcional en función de objetivos, es la elección de la directiva franjiverde, en un proceso de casting encabezado por el propietario, Christian Bragarnik, que vuelve a apostar por un entrenador sudamericano tras haberlo hecho anteriormente con Jorge Almirón y Sebastian Beccacece.

El nuevo entrenador del Elche predica con la filosofía futbolística que lleva años imponiendo el Elche en su proyecto deportivo. Con anterioridad ha entrenado al filial de Universidad Católica de Ecuador, Unión La Calera (Chile), Independiente del Valle (Ecuador), Cruz Azul (México), Oporto (Portugal) y Botafogo (Brasil), entidad en la que dejó de trabajar el pasado mes de marzo.

En Independiente del Valle conquistó la Copa Sudamericana 2022 y la Recopa Sudamericana, mientras que en México consiguió el récord histórico de puntos en torneos cortos al ser líder en el Apertura 2024, antes de dar el salto al fútbol europeo, para vivir su primera etapa en un histórico portugués como el Oporto.

"La incorporación de Anselmi refuerza la apuesta del Elche CF por una manera de entender el fútbol basada en el protagonismo y la ambición competitiva. El técnico argentino ha desarrollado equipos con personalidad y una propuesta ofensiva reconocible, una línea que encaja con la voluntad del Club de seguir construyendo un proyecto competitivo y atractivo para la afición franjiverde en una Primera División cada vez más exigente", afirma el Elche en el comunicado de presentación de su nuevo entrenador.

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El entrenador del Porto, Martin Anselmi conduce a su equipo ante el Al Ahly en el Mundial de Clubes. EFE/JUSTIN LANE / JUSTIN LANE

La plantilla del Elche está citada para regresar al trabajo el próximo 29 de junio. Hay que ver si el nuevo entrenador corrobora esta fecha o da algunos días más de descanso a la plantilla franjiverde, que de momento tiene a 22 futbolistas con contrato en vigor para el próximo curso. Lo que está claro es que con la llegada de Martín Anselmi, los franjiverdes asientan un pilar fundamental de su próximo proyecto.