La amenaza caboverdiana de España que jugó en el Elche

Pocos nombres de la plantilla de convocados de Cabo Verde, primer rival en el Mundial de España, suenan en nuestro país. Sin embargo, uno de ellos seguro que le trae recuerdos al aficionado del Elche. Al menos a aquel que ya tenga cierta edad. Que, aunque no sean numerosas, empiece a peinar alguna cana.

Se trata de Garry Rodrigues, dorsal 11 del combinado africano, que vivirá una cita histórica, ya que ha conseguido su primera clasificación para la fase final del mayor evento futbolístico del planeta. A sus casi 36 años, este atacante que ha sido 61 veces internacional (10 goles) y que actualmente juega en el Apollon Limasol de Chipre, defendió la franja verde... hace más de una década.

Rodrigues pugna con Jordi Alba durante un Barcelona-Elche / EFE

Rodrigues fue un fichaje invernal, el único, de la temporada 2013-2014, curso en el que el Elche regresaba a Primera tras un cuarto de siglo de ausencia. Nadie lo conocía, ni siquiera el entrenador de aquel momento, Fran Escribá, que tardó en darle oportunidades. Procedía del Levski Sofía búlgaro, donde había destacado, aunque llegaba sin ritmo de competición, en pleno parón de la liga de aquel país.

Cariño franjiverde

El aparentemente excéntrico fichaje franjiverde, nacido en Países Bajos, pero con nacionalidad caboverdiana, lucía sonrisa desde su aterrizaje en la ciudad de las palmeras. Entraba por el ojo, en todos los sentidos. Apenas hablaba español y para el recuerdo queda su primera rueda de prensa, en inglés, que apenas pudo completar con monosílabos... pero siempre feliz. Quería aprovechar su oportunidad.

El refuerzo del Elche daba el segundo de los muchos pasos que ha dado por el extranjero, en busca de labrarse un futuro profesional que, pasado el tiempo, no ha sido nada malo. En España disputó, en temporada y media, 42 partidos oficiales, en los que anotó tres goles, uno de ellos precioso y vital para conseguir la permanencia en 2014, con un misil desde 30 metros al Málaga en La Rosaleda, antepenúltima jornada de liga.

Garry Rodrigues se lamenta durante un partido con el PAOK / EFE

Los destinos de Garry

Aquella diana le hizo ganarse el cariño de la parroquia franjiverde para la eternidad. Tras el descenso administrativo de 2015 dejó el club para fichar por el PAOK Salónica griego (2015-2017). Su siguiente salto fue de bastante calidad, al Galatasaray turco (2017-2019). En estos dos equipos disputó la Champions League, marcando un tanto ante el Lokomotiv de Moscú en 2018. En el país otomano también jugó para otro histórico como el Fenerbahçe (2019-2020) y en el heleno lo hizo en el Olympiacos (2021-2023).

Al-Ittihad, en Arabia Saudí, Ankaragucu y Sivasspor han sido sus otros destinos profesionales entre Elche y Limasol, en esta década en la que ha sido uno de los pilares de la selección de Cabo Verde que fue convirtiendo, poco a poco y con Rodrigues en sus filas, la quimera de jugar en un Mundial primero en un sueño y finalmente en realidad.

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Rodrigues, con Cabo Verde en 2024 / EFE

Este lunes, Rodrigues tendrá enfrente a los jugadores de la Roja que quieren dar su segunda estrella a España. Con alguno de ellos, como Fabián o Unai Simón, podrá hablar de su experiencia en el Elche, ya que ellos también la tuvieron, aunque fueran breves. Garry, ya veterano, será una de las amenazas caboverdianas de la selección. Con más experiencia. Con la misma sonrisa que siempre lució como franjiverde.